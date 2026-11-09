Entenda o caso sobre espionagem e relacionamento extraconjugal na Nvidia

Jensen Huang e Alice Huang em evento, pivôs de uma investigação da Nvidia sobre espionagem - (crédito: AFP)

A Nvidia iniciou uma apuração independente para avaliar se o presidente-executivo Jensen Huang virou alvo de uma operação de inteligência estrangeira. O procedimento começou após o executivo admitir infidelidade conjugal com a empresária chinesa Alice Huang, apontada por autoridades dos Estados Unidos como suspeita de recrutamento por Pequim para obter dados do setor tecnológico.

A apuração ocorre em meio à disputa pelo domínio da inteligência artificial entre Estados Unidos e China. Em mensagem interna enviada aos funcionários, Jensen pediu desculpas aos familiares, aos colegas e aos acionistas: "não há justificativa para o que fiz". O executivo declarou ainda que pretende reconquistar a confiança de todos.

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Uma comissão formada por integrantes independentes do conselho da empresa, com apoio de advogados externos, analisa as informações disponíveis. A Nvidia informou não ter motivos para acreditar no comprometimento de informações confidenciais corporativas ou de segurança nacional americana. Jensen apoia os trabalhos e continua no cargo.

Relação com Alice Huang e negócios da Megaspeed

Alice Huang, também chamada de Huang Le, não tem parentesco com Jensen. Registros públicos associados à empresária indicam passagens pelo banco HSBC e pelas emissoras de televisão CCTV e Hunan TV. A profissional atuou em posição de alto escalão na Megaspeed International, companhia de Singapura que oferece capacidade de processamento para sistemas de inteligência artificial.

Segundo reportagem do New York Times, autoridades americanas concluíram que a empresária recebeu a tarefa de coletar dados sobre Jensen e os planos da Nvidia. Imagens registraram os dois em eventos do setor, incluindo uma comemoração em 2024 e um jantar na feira Computex, em Taiwan, em maio de 2025. Alice não se manifestou publicamente.

A Megaspeed e uma afiliada na Malásia compraram mais de US$ 4,8 bilhões em equipamentos da fabricante em dois anos. Washington investiga se a empresa facilitou o acesso chinês a chips avançados da Nvidia, contornando controles de exportação criados em 2022 para proteger tecnologias sensíveis.

Desdobramentos e posições oficiais

Em Singapura, investigadores interrogaram Alice em 2025 durante averiguações sobre a Megaspeed. O governo local esclareceu que não investigou a empresária por espionagem ou pelo relacionamento pessoal com Jensen. A Megaspeed negou repasses ilegais de chips, e Jensen declarou que a Nvidia verificou a destinação de seus produtos.

O Ministério das Relações Exteriores da China rejeitou as suspeitas de espionagem, classificando os relatos como especulação sem fundamento e difamação. Em Washington, parlamentares republicanos da Câmara dos Representantes solicitaram que Jensen preste esclarecimentos ao Congresso sobre o assunto.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.