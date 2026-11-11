Rússia anuncia morte de embaixador nos Estados Unidos aos 66 anos

Alexander Darchiev, ex-embaixador da Rússia nos Estados Unidos, morto aos 66 anos - (crédito: Divulgação/Embaixada da Rússia nos EUA)

Morreu, nesta quarta-feira (11/11), Alexander Darchiev, embaixador da Rússia nos Estados Unidos, aos 66 anos. A morte foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Em publicação nas redes sociais, Maria Zakharova, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, confirmou que embaixador foi vítima de uma doença crônica não identificada.

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"Um diplomata excepcional, líder experiente, bom amigo e mentor faleceu. Um profissional de excelência e um brilhante especialista em assuntos ligados às Américas, Alexander Nikitich Darchiev atuou em uma das áreas mais importantes da política externa russa", afirmou o Ministério, em nota. Além disso, a pasta lamentou a morte com "profundo pesar", a qual descreveu como "repentina".

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Ainda de acordo com a nota, Nikitich dedicou toda a vida "à firme defesa dos interesses da Rússia na América do Norte e à construção de relações de igualdade com os Estados Unidos".

Ex-Diretor do Departamento do Atlântico Norte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, foi nomeado pelo presidente do país, Vladimir Putin, em 2025, como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da Federação Russa nos Estados Unidos.

Anteriormente, havia sido nomeado Embaixador da Rússia no Canadá, posição que ocupou entre 2014 e 2021. Antes de assumir o posto nos Estados Unidos, havia retornado ao cargo anterior como diretor. Também em 2025, tornou-se observador permanente da Rússia na Organização dos Estados Americanos.



