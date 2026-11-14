Microsoft anuncia que restabeleceu completamente o serviço após pane global

A Microsoft afirmou neste sábado (14/11) que "restabeleceu completamente o serviço", encerrando uma interrupção de seus programas online que, desde quinta-feira (12/11), afetou milhões de usuários e organizações em todo o mundo.
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"Concluímos nossos esforços para resolver o problema que originou o incidente e restabelecemos o serviço para os usuários e as regiões que ainda permaneciam afetadas", escreveu a empresa americana na rede social X.
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A Microsoft já havia informado na sexta-feira uma "recuperação generalizada" de seus serviços e pediu desculpas pela interrupção global, que, segundo a empresa, se deveu a "um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial".
A pane da Microsoft se propagou na quinta-feira em escala mundial, deixando fora de serviço produtos do grupo em pelo menos 74 países e territórios das Américas, Europa, Ásia e África, segundo o site de monitoramento Downdetector.
As falhas, que começaram devido a uma "carga elevada" nas infraestruturas do grupo, afetaram o serviço de e-mail Outlook, a plataforma de comunicação Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot, segundo a Microsoft.
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