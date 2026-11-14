Trump, Xi e Putin planejam reunião paralela à cúpula da APEC na China

Trump cumprimenta Putin logo após desembarcarem na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, na tarde de ontem - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Os líderes dos Estados Unidos, China e Rússia planejam se reunir na quinta-feira (19/11), à margem da cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) da próxima semana, no centro tecnológico de Shenzhen, na China, um encontro sem precedentes dos chefes das maiores potências nucleares do mundo.

Embora a reunião dos líderes para conversas conjuntas marque um momento singular, analistas dizem que as expectativas são baixas de que as conversas levem a grandes avanços e afirmam que elas serão mais simbólicas do que substanciais.

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Os planos para a cúpula tripartida com Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin foram confirmados na sexta-feira, 13, pela Casa Branca. Isso ocorre em um momento complicado nas relações entre os três países. Trump abraçou calorosamente Xi após chegar a uma trégua em sua curta guerra comercial no ano passado, apesar das diferenças sobre a guerra dos EUA com o Irã e outras tensões entre as principais potências econômicas do mundo.

Da mesma forma, Trump procurou construir seu relacionamento com Putin, mesmo quando o líder russo persistiu em sua guerra de quase 5 anos com a Ucrânia e enquanto Moscou aprofundou sua parceria militar, de inteligência e diplomática com o Irã.

O presidente dos EUA insistiu que a reunião proporcionaria uma oportunidade para os três líderes discutirem a guerra dos EUA com o Irã e seu objetivo de alcançar um acordo tripartido sobre seus estoques de armas nucleares.

Trump planeja discutir a guerra do Irã com Xi e Putin, mas evitará discutir a Ucrânia, de acordo com um alto funcionário dos EUA que informou os repórteres sob condição de anonimato.

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O último pacto de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos expirou em fevereiro, removendo limites sobre os dois maiores arsenais atômicos pela primeira vez em mais de meio século.