Novos protestos na França contra violência policial e custo de vida

Policial anda em meio a barricadas em chamas nas ruas de Paris, na França, durante onda de protestos neste sábado (14/11) - (crédito: AFP)

Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado (14/11) para protestar contra o alto custo de vida e um projeto de lei que reforça a proteção dos policiais que utilizam suas armas.

Segundo o Ministério do Interior, 106 mil pessoas se manifestaram no sábado em todo o país, 24 mil delas em Paris. Por sua vez, as organizações sindicais calcularam em 200.000 o número de manifestantes na França, 100.000 na capital.

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A segunda maior economia da União Europeia enfrenta há mais de um mês bloqueios em escolas do Ensino Médio e manifestações, poucos meses antes das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.

Alguns protestos, em sua maioria pacíficos, registraram episódios esporádicos de violência.

Segundo as autoridades, 146.000 pessoas participaram no sábado da semana passada de manifestações em toda a França, um número muito inferior ao dos finais de semana anteriores.