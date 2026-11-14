Papa expressa, nos Andes do Peru, preocupação com comunidades rurais

O papa Leão XIV expressou neste sábado (14/11) sua preocupação com o "sofrimento" das comunidades rurais pressionadas ao êxodo pela pobreza, durante uma missa em um pequeno povoado nos Andes do norte do Peru.

O papa americano, de 71 anos, chegou na quarta-feira (11/11) ao Peru, país do qual também tem nacionalidade e onde viveu por quase duas décadas.

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Esta é a última etapa de uma viagem de 12 dias que incluiu Uruguai e Argentina, um mês após ter sido submetido a uma cirurgia por um câncer de pulmão.

Milhares de moradores se aproximaram desde cedo de uma grande esplanada no povoado de Santa Cruz de Succhabamba, cercado por colinas verdes a 2.000 metros de altitude, para ouvir o papa, que viajou desde Chiclayo.

Durante a missa, o papa manifestou "grande preocupação" com a falta de atenção às pessoas e apontou como exemplo os povoados rurais, como Santa Cruz, de cerca de 5.000 habitantes.

"Pensemos (...) nestes lugares, no sofrimento de quem se vê obrigado a abandonar sua pátria para buscar um futuro melhor (...) nas grandes cidades da costa", disse o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.

Ele também convidou à reflexão "sobre as dificuldades" da "baixa natalidade, que esvazia os povoados" e sobre sua participação desigual na distribuição da riqueza proveniente dos "recursos da terra".

Entre os que assistiram à missa estava Irma Villalobos, de 61 anos, que nasceu em Santa Cruz, mas migrou para Chiclayo, na costa. Ela voltou para ver o papa.

"Ele representa algo muito profundo, muito significativo (...). Viver como irmãos é o que mais precisamos hoje em dia em nossa sociedade peruana", disse à AFP.

A região de Cajamarca, onde se encontra o povoado, é a que mais habitantes perdeu por migração interna, segundo um censo de 2025: cerca de 729.000 pessoas nascidas ali vivem em outras partes do país.

Também tem 41% de pobres, o índice nacional mais alto, de acordo com dados do governo.



Um "antídoto" nos Andes

Antes da cerimônia ao ar livre, Leão XIV visitou uma igreja no centro da cidade para rezar diante do venerado Senhor do Costado, padroeiro da localidade, cuja estátua simboliza um Cristo que sangra por um lado do torso.

Quando Robert Prevost era bispo de Chiclayo, ia até a cidade principalmente por ocasião de sua festa patronal, em setembro. A última vez que esteve lá foi em 2022 e havia prometido voltar.

Durante a missa, o papa afirmou que as tradições religiosas coletivas, a "piedade popular", oferecem "um antídoto saudável contra a superficialidade e o consumismo, hoje tão difundidos".

"A fé nos altos Andes cresceu simples e genuína (...), expressa em tradições e festas que unem povos e gerações, até se tornar" um "estilo de vida em que ninguém se encontra sozinho, nem mesmo diante das adversidades", disse.

Idaura Fernández, de 42 anos, viajou seis horas a partir de outra província de Cajamarca. Estamos "com muita alegria, contentes por ele voltar", disse antes da cerimônia.

A Diocese de Chiclayo administra vários povoados andinos, de difícil acesso, aos quais, em certas ocasiões, Prevost tinha de chegar a cavalo ou em mula, como se vê em fotos de anos atrás.

Neste sábado, Leão XIV viajou no "papacóptero", helicóptero militar rebatizado pelas Forças Armadas.

Já em Santa Cruz, percorreu as ruas da cidade a bordo de um veículo militar conversível, enquanto os fiéis o aclamavam. Em uma rua estreita, todas as fachadas exibiam murais do papa.

O Peru é um dos países mais católicos da América Latina, depois de Paraguai, México e Equador. Segundo o Latinobarómetro, 67% da população professa o catolicismo.