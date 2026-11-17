Kfar Aza e Re'im —Parte da via que liga Tel Aviv ao sul de Israel ganhou o nome de Estrada da Morte. Depois de Sderot, cidade invadida pelos terroristas da Nukhba, a força de elite do grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023, a Rodovia 232 margeia praticamente toda a fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza. Foi por ela que o Correio Braziliense passou para chegar até o kibutz de Kfar Aza, onde 64 israelenses foram assassinados, e até o bosque de Re'im, mais ao sul, local da execução de pelo menos 378 pessoas, em sua maioria jovens que curtiam o Festival Nova, uma festa rave cujo local costuma ser divulgado com poucas horas de antecedência.

Por volta das 6h30 daquele 7 de outubro, terroristas armados de fuzis e de lança-foguetes se posicionaram em vários pontos da Rota 232, criando uma armadilha para os motoristas. Quem foi pego pela primeira saraivada de balas e tentou escapar acabou executado mais à frente. Alguns desceram do carro e tentaram fugir pelos descampados, mas também foram fuzilados.

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No mesmo dia, à noite, as Forças de Defesa de Israel (IDF) iniciaram uma campanha massiva de bombardeios na Faixa de Gaza, deixando 73 mil palestinos mortos — as estimativas do Ministério da Saúde do enclave palestino são respaldadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sob acusação de genocídio. Israel contesta a decisão.

O jornalista e cinegrafista palestino Abood Abusalama classificou o 7 de outubro como "um dia trágico". "Acredito que ninguém que viveu na Faixa de Gaza jamais esquecerá, não importa quantos anos se passem. Aquele dia marcou o início de um período que mudou tudo para nós, transformou nossas vidas, nossos pensamentos e o modo como olhávamos para o futuro", desabafou ao Correio o morador de Gaza. Os Emirados Árabes Unidos teriam avisado Israel, pelo menos 10 dias antes, sobre a ameaça de ataque. Uma militar das IDF advertiu seus superiores sobre atividades incomuns de palestinos perto da cerca que divide Gaza do sul do Israel. Foi ignorada. O massacre teve impacto na derrota de Netanyahu nas eleições legislativas deste ano.

Naquela manhã de 7 de outubro de 2023, a cidade de Sderot — de 42 mil habitantes — tornou-se um campo de batalha entre os terroristas e os policiais israelenses. Às 6h58, uma barragem de dezenas de foguetes foi disparada a partir de Gaza contra Sderot. Vinte e seis extremistas da Nukhba entraram na delegacia e trocaram tiros com os policiais. Ao fim de horas de um tiroteio que matou 11 policiais, três soldados e dois bombeiros, um tanque das IDF explodiu o prédio e eliminou o resto dos terroristas.

Ainda é possível ver marcas de balas de fuzis na fachada de edifícios vizinhos. No local da delegacia, foi erguido um memorial em homenagem aos mortos, com 18 pilares construídos com escombros do prédio destruído. Na rua anexa, em uma cerca, foram afixadas as fotografias dos civis mortos na parada de ônibus e no meio da rua.

Marcas de balas na parede de uma das casas do kibutz de Kfar Aza (foto: Rodrigo Craveiro/C.B. Press)

Pouco menos de 11km ao sul, a 14 minutos de Sderot, a professora e psicóloga Carolina Eilon, 48 anos, se escondia por 23 horas, debaixo da cama, com os filhos, de 7 e de 8 anos. Moradora do kibutz de Kfar Aza, ela contou que muitos vizinhos tentaram impedir o Hamas de acessar os quartos seguros — um recinto pequeno, no fundo das casas — forçando a maçaneta. Não havia fechadura por dentro. "Esses locais foram construídos para nos proteger apenas dos foguetes", explicou.

Às 6h29, Carolina e os demais habitantes de Kfar Aza escutaram o som intermitente de tiros. "Eu nunca tinha ouvido algo tão constante. Foram disparos efetuados a todo momento. Eu pensava: 'O que está acontecendo aqui?'. Então, meu cunhado gritou: 'Terroristas no kibutz'. Meu marido entrou no quarto seguro e pegou uma faca. Não podíamos abrir a porta e estávamos sufocando dentro de casa. Na noite de sábado, vivi o momento mais assustador da minha vida: os vizinhos nos diziam, por meio do WhatsApp, que eles (terroristas) estavam entrando nas casas, e imploravam por socorro."

Carolina Eilon e os filhos, após receberem uma comitiva de professores brasileiros, em Kfar Aza (foto: Arquivo pessoal )

De acordo com ela, o quarto seguro tinha um beliche. "Eu e meus filhos nos escondemos debaixo da cama. Meu marido segurava a maçaneta. Tínhamos um cão de 13 anos, chamado Louis. Os terroristas estavam atirando em todos os cães do kibutz. Isso porque os muçulmanos não podem orar se forem tocados por um cachorro. Caso isso ocorra, precisam passar por uma limpeza especial, antes que possam rezar novamente. Louis estava conosco dentro do quarto seguro havia várias horas. Por volta das 19h daquele sábado, ele precisava urinar. Decidi deixá-lo sair do quarto seguro para que não urinasse ali dentro. Nós mesmos urinávamos em um balde. O recinto estava lotado e com um forte odor, depois de tantas horas sem ar fresco. Não podíamos deixar o quarto seguro, pois as pessoas receberam tiros na cabeça e nos braços quando tentaram se mover para outros pontos da casa, a fim de buscar o carregador do celular ou usar o banheiro. Pouco depois que deixei que nosso cão fosse até a sala de estar, ouvimos gritos em árabe do lado de fora de nossa casa. Nosso vizinho do lado nos enviou uma mensagem pelo WhatsApp em que dizia: 'Eles estão aqui'", relatou ao Correio.

O cão Louis, que teria ajudado a salvar a família, ao latir e despertar uma reação em cadeia de outros cachorros (foto: Carolina Eilon )

Carolina disse que os terroristas lançaram um objeto cilíndrico de metal contra a porta da casa. "Meu marido pensou tratar-se de uma granada, mas não houve explosão. Por causa do barulho e de estranhos do lado de fora, nosso cão começou a latir muito alto, e todos os cachorros da vizinhança fizeram o mesmo, todos de uma vez", lembrou. "Naquela manhã, os terroristas balearam os cães e, depois, seus donos. Meu palpite é o de que eles não quiseram gastar as balas com os cachorros. Os terroristas, então, seguiram para outro bairro, onde incendiaram pessoas e casas. Fomos verdadeiramente abençoados, e tirei o Louis do abrigo no momento 'certo'. Acredito que Louis tenha sido nosso anjo guardião", acrescentou.

Depois de 23 horas sem água e sem comida, dentro do quarto seguro, Carol, o marido e os filhos foram salvos pelos soldados das IDF. "Estávamos tão amedrontados que não acreditávamos tratar-se do Exército. Alguns terroristas estavam disfarçados com o uniforme das IDF e falavam hebraico. Não abrimos a porta até que nosso vizinho gritasse pelos nossos nomes e nos dissesse que era seguro abrir", contou Carolina. As IDF deram apenas três minutos para que cada família embalasse pertences.

"Levei apenas dinheiro e passaporte. Não houve tempo para pegar roupas. Durante nossa evacuação, havia explosões de foguetes sobre nossas cabeças. Não conseguimos encontrar a coleira de Louis, porque estávamos tão estressados que não lembrávamos do local onde havíamos guardado o objeto. Saímos em comboio, todas as famílias caminhando juntas. Quando os foguetes começaram a explodir, Louis se assustou e correu em direção à nossa casa", acrescentou.

Quando caminhavam em direção aos portões do kibutz, Carolina e a família viram cadáveres sobre o chão e um vizinho morto dentro do carro. "Perdemos nosso cão, perdemos nossa gente e nossa vida antiga”, lamentou a sobrevivente. Um soldado das IDF encontrou Louis na frente da casa de Carolina. O animal estava estressado e traumatizado. O militar tomou conta de Louis, enquanto combatia em Kfar Aza. Ao retornar para casa, o soldado levou Louis consigo. Ele publicou no Facebook que tinha encontrado um super cão amigável em Kfar Aza. Três anos depois, Louis morreu", comentou.

O Correio entrou em duas casas invadidas pelo Hamas. Em uma delas, o casal Nirel Zini, 31 anos, e a namorada, Niv Raviv, 27, foi brutalmente executado pelos terroristas. Nirel foi decapitado. Segundo a tradição judaica, um cadáver precisa ser sepultado inteiro. Por isso, o pai de Nirel contratou homens para escavarem no kibutz e tentarem encontrar o crânio do filho. Em vão. As suspeitas são de que a cabeça de Nirel tenha sido levada para a Faixa de Gaza. A casa foi incendiada pelos assassinos de Nirel e Niv. Uma das paredes transformou-se em memorial, com fotos do casal e as reproduções das conversas de ambos com familiares, na manhã daquele 7 de outubro. Em uma das mensagens, a certeza da morte iminente.

Em outra casa, a cerca de 150m dali, a parte posterior do imóvel foi totalmente exposta por uma explosão. Os terroristas usaram uma bazuca para destruir o quarto seguro e matar quem ali buscava proteção. As lembranças do horror daquele 7 de outubro contrastam com a paisagem bucólica do kibutz, construído em meio a árvores.

Rave

Seguindo pela Rota 232, a 13km de Kfar Aza, a reportagem chegou ao bosque do kibutz Re’im. A mata na colina desenhou um cenário ideal para que jovens israelenses e de outros países se divertissem ao som de música eletrônica. O local que serviu de pista de dança deu lugar a centenas de fotografias dos mortos naquele 7 de outubro. Às 6h29, os participantes do Festival Nova foram surpreendidos por centenas de foguetes rasgando o céu do sul de Israel. Depois, vieram os militantes do Hamas armados, a bordo de parapentes, de camionetes e de motocicletas.

A etíope Mazal Tazazo mostra as fotos dos dois amigos executados no bosque de Re'im (foto: Rodrigo Craveiro/C.B. Press)

A etíope Mazal Tazazo, 37 anos, sobreviveu porque fingiu-se de morta. Ela acompanhava um casal de amigos no Festival Nova. "Às 6h20, decidi retornar à minha barraca para pegar os óculos de sol e voltar a dançar. De repente, a música parou. Olhei para o céu e vi muitos rastros de fumaça. Imaginei que fossem alguns foguetes lançados de Gaza e, depois, a música voltaria a tocar. Vi pessoas morrerem. Corremos até o estacionamento e escutamos tiros vindos da estrada. Decidimos dirigir pela floresta, mas havia grandes buracos que impediram o nosso carro de passar. Corremos para outro ponto da estrada e levamos tiros de várias direções, em meio a explosões. Policiais tentavam conter os terroristas", lembrou. Quando buscava fugir em meio às árvores, ela caiu e ouviu alguém gritar: "Levante-se, levante-se!". Foi então que Mazal levou uma coronhada na fronte e decidiu fingir-se de morta, enquanto ouvia os terroristas falando árabe. Após várias horas, foi resgatada por um policial.

Um dos carros fuzilados pelos terroristas, com a foto de casal morto no ataque; ao fundo, a pilha de carcaças de automóveis (foto: Rodrigo Craveiro/C.B. Press)

O Correio também visitou Tkuma, um "cemitério de carros" fuzilados pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro. As carcaças de cerca de 1.650 veículos amontoadas, uma sobre a outra, impressionam. Junto a alguns dos destroços, fotos dos motoristas mortos e a história de como foram emboscados pelos extremistas. No local, também estão expostas duas picapes usadas pelo Hamas, com adaptações para receber metralhadoras.

Faixa de Gaza

O fotógrafo e cinegrafista palestino Abood Abusalama se recorda que a resposta militar israelense ao massacre começou às 10h30 do mesmo dia — cerca de quatro horas depois da invasão do Hamas. "O que testemunhamos depois foi algo completamente diferente do que tínhamos experimentado em guerras anteriores. Na minha perspectiva, a resposta de Israel não foi direcionada apenas ao Hamas. Civis palestinos também estavam pagando um preço altíssimo", admitiu ao Correio. Segundo ele, os ataques aéreos começaram com uma intensidade "que parecia quase inimaginável", e o bombardeio se espalhou por diferentes áreas da Faixa de Gaza. "Podíamos ouvir explosões vindas de todas as direções e ver fumaça subindo de vários locais. Naquele momento, tive a sensação de que toda a Faixa de Gaza estava sob bombardeio e que não havia mais nenhum lugar onde uma pessoa pudesse se sentir segura", afirmou.

"Chegamos a um ponto em que conseguíamos distinguir diferentes tipos de mísseis apenas pelo som. Sabíamos a diferença entre um míssil disparado por um caça, um lançado por um drone de reconhecimento e outro disparado por um helicóptero de ataque Apache. Imagine chegar a um ponto na sua vida em que você consegue identificar o tipo de míssil que pode matá-lo apenas ao ouvir o seu som. Essa não é uma vida normal, mas havia se tornado parte da nossa realidade cotidiana na Faixa de Gaza", admitiu.

O fotógrafo e cinegrafista palestino Abood Abusalama: "O maior erro cometido pelo Hamas foi entrar em um confronto militar sem considerar as consequências que o povo palestino teria de suportar" (foto: Arquivo pessoal )

Nas primeiras horas de 7 de outubro, Abood e seu irmão estavam sentados na varanda de casa e conversavam sobre coisas triviais do cotidiano. "Não fazíamos ideia de que aqueles momentos de tranquilidade se tornariam o início de um dos períodos mais difíceis de nossas vidas. De repente, começamos a ver foguetes sendo lançados de diferentes partes da Faixa de Gaza em direção a Israel. Eram tantos que o céu parecia completamente tomado por eles. Foi uma cena diferente de tudo o que tínhamos presenciado naquela escala. Naquele instante, o medo e a ansiedade começaram a se espalhar entre as pessoas. Ninguém compreendia totalmente o que estava acontecendo ou até onde aquilo chegaria. Todos se perguntavam o que estava ocorrendo, o que aconteceria em seguida e como Israel reagiria ao que tínhamos acabado de presenciar. Minha mente estava tomada por pensamentos que mal consigo descrever. Senti medo, ansiedade e tensão, e vi-me incapaz de decidir o que deveria fazer naqueles momentos. Eu não sabia o que nos aguardava, o que os dias seguintes trariam, ou mesmo se sobreviveríamos a esta guerra", relatou.

Abood criticou a resposta militar israelense ao massacre. "Foi uma loucura, em todos os sentidos da palavra. Não vi qualquer respeito pelas vidas de civis, pelos direitos humanos ou pelas leis internacionais que deveriam proteger inocentes durante as guerras. Tive a impressão de que Israel agia como se estivesse acima da lei, como se o mundo inteiro lhe pertencesse, livre para fazer o que bem entendesse, sem medo de ser responsabilizado ou de que alguém se levantasse para dizer: 'Basta'."

Para o palestino, os eventos de 7 de outubro de 2023 tornaram as perspectivas de paz mais complicadas e distantes. Ele considera que o Hamas considerou um erro grave ao planejar a incursão terrestre ao sul de Israel e ao entrar em confronto militar direto com o Exército israelense. "Os cálculos e as expectativas das facções palestinas antes de 7 de outubro eram completamente diferentes da realidade que enfrentamos após aquele dia. Talvez não tenham previsto a escala da resposta israelense nem a magnitude da catástrofe humanitária que se seguiria àquela operação", disse Abood. "Para mim, o maior erro cometido pelo Hamas foi entrar em um confronto militar sem considerar adequadamente as consequências que o povo palestino teria de suportar."

* O repórter viajou a convite da StandWithUs











