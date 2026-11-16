O homem suspeito de matar Cleonice Guimarães Bastos, de 58 anos, atropelada em uma parada de ônibus na BR-020, em Planaltina, no último sábado (14/11), se apresentou à delegacia, nesta segunda-feira (16/11), após ter fugido da cena do crime.

O motorista foi à delegacia acompanhado de um advogado. À polícia, ele confirmou que estava dirigindo o carro no momento do atropelamento, ressaltou que perdeu o controle do veículo e negou a ingestão de álcool. Sobre sua fuga, ele disse que não ficou no local “por receio de ser agredido por populares”.

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Segundo informações colhidas pela 16ª DP (Planaltina), Cleonice foi atingida pelo motorista logo que desembarcou de um ônibus. Logo após, o carro capotou e, segundo testemunhas, dois homens deixaram o local a pé, sem prestar socorro à vítima.

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Cleonice foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e a encaminhou para o Hospital Regional de Planaltina. Entretanto, a mulher morreu horas depois em decorrência dos ferimentos.

A mulher trabalhava no setor de limpeza do Metrô-DF. O Instituto Médico Legal (IML), liberou o corpo de Cleonice nesta segunda-feira para que parentes possam dar seguimento à cerimônia fúnebre. Ela será enterrada e sepultada em Ibipeba (BA), cidade natal da vítima. Cleonice deixa quatro filhos.

Na cena do crime, perto do carro, a perícia criminal encontrou diversas latas de cerveja e um celular no interior do veículo, que foi apreendido e encaminhado à perícia.

A delegacia responsável segue com as investigações para esclarecer, de forma completa, a dinâmica do atropelamento e verificar a veracidade das declarações do suspeito.