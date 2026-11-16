Após o incidente, mulher passou por um exame de ultrassom - (crédito: AFP)

Uma mulher grávida de 23 anos foi atingida por spray de pimenta, derrubada no chão e presa por agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE) durante um protesto na Califórnia no último domingo, 15. Imagens da ação foram compartilhadas pelo advogado da vítima nas redes sociais. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Segundo o jornal, Lizbeth Vargas Andrade, que é cidadã americana e está grávida de 12 semanas, teria sido abordada no estacionamento em frente a um presídio do condado de Stanislaus, onde agentes tentavam prender um homem que aparentemente havia acabado de ser libertado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com Lizbeth, os agentes a acusaram de agredir um integrante do ICE, o que ela negou. Após passar algumas horas sob custódia, ela foi liberada sem responder a nenhuma acusação criminal.

O jornal afirmou que os porta-vozes do Departamento de Segurança Interna (DHS) não responderam aos questionamentos nesta segunda-feira, 16. Um porta-voz do Departamento de Justiça (DoJ) se recusou a comentar o caso. Já um representante do gabinete do xerife do condado de Stanislaus, responsável pela administração do presídio, afirmou que agentes locais não participaram da detenção de Lizbeth.

De acordo com o Guardian, a mulher segurava o celular em uma das mãos quando esbarrou em um dos agentes no local. Em seguida, o agente teria a agarrado e começado a algemá-la. Outro policial teria apontado e usado um spray de pimenta na direção de Lizbeth e do marido dela, Adolfo Talavera, que filmava a abordagem.

Nas imagens, Talavera grita: "Ela está grávida!". Segundos depois, dois policiais derrubam a mulher no chão e a algemam.

Leia também: EUA perdem status de eliminação do sarampo após décadas de controle



Lizbeth foi detida e levada ao escritório do ICE em Stockton. Em entrevista ao The Guardian, o advogado da família, Patrick Kolasinski, afirmou que a irmã da jovem acionou uma ambulância, que foi até o centro de detenção e a encaminhou a um hospital.

O jornal britânico informou ainda que Lizbeth disse estar preocupada por já ter sofrido duas perdas gestacionais. Após o incidente, ela passou por um exame de ultrassom, mas os médicos não identificaram nenhuma anormalidade.