Acima, a Ponte Kerch em foto tirada em 2022; abaixo, a imagem registrada ontem mostra os danos na estrutura central - (crédito: Serviço de Segurança da Ucrânia/AFP)

A dois dias de uma reunião histórica entre os presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (China) e Vladimir Putin (Rússia), na cidade chinesa de Shenzhen, Moscou sofreu um golpe simbólico. A Ucrânia destruiu parte da estratégica Ponte Kerch, que conecta o território russo à Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, e liga o Mar de Azov ao Mar Negro. As forças ucranianas utilizaram mísseis e drones no ataque à ponte, considerada altamente simbólica pelo Kremlin.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu nas redes sociais que a "operação sem precedentes" foi em resposta aos bombardeios russos contra a infraestrutura da ex-república soviética. "Hoje, todos podem ver as consequências para a principal via de passagem militar que liga o território russo à nossa Crimeia ucraniana. Este é o resultado da sétima etapa de uma operação realizada ao longo de semanas, desenvolvida e coordenada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em conjunto com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia", afirmou Zelensky.

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O líder ucraniano disse que os drones Palianytsia tiveram "desempenho excepcional" e atingiram o trecho rodoviário da ponte. "Mísseis Neptune, Ruta e FP-5 atingiram o trecho ferroviário. Com o uso do sistema Flamingo, nossos combatentes realizaram um ataque de precisão — e o enlace de comunicação funcionou perfeitamente até os últimos segundos", comemorou, na publicação que traz um vídeo com imagens do ataque. Zelensky assegurou que, por várias vezes, ofereceu à Rússia passos rumo à desescalada do conflito, mas sem sucesso. "A Rússia ataca nossa infraestrutura diariamente, incluindo pontes em Zaporizhzhia, Dnipro, Kiev e na regão de Odessa. Estamos restaurando nossa infraestrutura. Mas também estamos lembrando a Rússia de que a guerra sempre retorna ao ponto de onde começou." O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), envolvido na operação, anunciou que "um dos arcos metálicos e o trecho da estrada que ele sustentava ficaram completamente destruídos e que a parte ferroviária sofreu danos".

Poder imperial

Olexiy Haran, professor de política comparativa da Universidade Nacional de Kiev-Mohyla, afirmou ao Correio que a Rússia considera a ocupação da Crimeia como parte da restauração de seu poder imperial. "A construção dessa ponte serviu como símbolo da independência no envio de suprimentos da Rússia para a Crimeia. O ataque também ocorreu às vésperas da reunião trilateral entre Trump, Xi e Putin. Não creio que surjam temas significativos desse encontro, pois os três líderes têm agendas diferentes, e Trump está enfraquecido", explicou. "Mas, para Putin, o encontro é simbólico, pois será usado como propaganda russa. A destruição de parte da ponte é um golpe para o presidente russo. Isso mostra que a Ucrânia possui capacidades militares, conta com cartas na manga."

Diretor da organização não governamental Eurasia Democracy Initiative (em Kiev), Peter Zalmayev disse à reportagem que, quando foi construída, a Ponte Kerch representou uma "verdadeira maravilha tecnológica". "Ela servia como uma artéria vital, conectando a península ocupada da Crimeia à Rússia continental. O fato de essa ponte — a infraestrutura civil mais protegida, provavelmente, de toda a história recente — ter sido praticamente destruída, representa um golpe duríssimo para Putin", observou. "A destruição de parte da ponte é um tapa na cara de Putin. Essencialmente, ela transforma a Crimeia em uma ilha. Provavelmente a ponte não será recuperada antes do fim da guerra." A imprensa estatal russa divulgou que o Kremlin convocou uma reunião de emergência para debater o ataque. Porta-voz de Putin, Dmitry Peskov fez questão de destacar que a ponte passará por obras e "ficará ainda melhor do que antes".

Segundo o estoniano Tomas Jermalavicius, diretor de Estudos do Centro Internacional para Defesa e Segurança (em Tallinn), a Ponte Kerch era a única alternativa possível para abastecer a península ocupada e reforçar as forças militares no local. "As rotas marítimas no Mar Negro e as vias terrestres na parte sul da Ucrânia continental — sob ocupação — tornaram-se inseguras ou até mesmo impossíveis de utilizar. Na prática, a península transformou-se em uma ilha isolada", admitiu, ao concordar com Zalmayev.

Fragilidade

Jermalavicius interpreta a ofensiva na Crimeia como uma vitória militar da Ucrânia e um revés psicológico para Putin. "É bastante notável que o ataque bem-sucedido à ponte ocorra no momento em que Putin tem encontros agendados com Trump e Xi. Havia receios de que o trio estabelecesse esferas de influência exclusivas, concordando em não interferir nos interesses e nas ações uns dos outros. Tal cenário remeteria ao Pacto de Yalta de 1945, trazendo graves consequências para a Ucrânia e a Europa. A destruição de um símbolo importante do poder de Putin e do ressurgimento da Rússia dificilmente favorece as aspirações russas por um acordo nos moldes de 'Yalta 2'. Putin surgirá como uma figura humilhada e enfraquecida", disse ao Correio. Ele não descarta efeito similar dentro da Rússia. "A imagem da invencibilidade de Putin pode revelar-se tão frágil quanto a própria ponte."

Horas depois do ataque ucraniano, o subsecretário de Defesa dos EUA, Elbridge Colby, criticou os bombardeios de longo alcance em território russo. "Esses bombardeios, em particular os que têm como alvo infraestruturas civis como a Wildberries (líder do comércio on-line na Rússia, cujos depósitos costumam estar na mira da Ucrânia), provavelmente reforçaram a determinação da opinião pública russa e a disposição do Kremlin de ampliar o conflito."

EU ACHO...

OLEXIY HARAN, professor de política comparativa da Universidade Nacional de Kiev-Mohyla (foto: Arquivo pessoal)

"O ataque mostra que os ucranianos têm cartas para desferir um golpe profundo dentro da Rússia, atingindo alvos estratégios, como suprimentos de energia e refinarias de petróleo. A explosão de parte da ponte também representa um problema para a Crimeia. A península está, agora, parcialmente isolada di território russo. Isso pode criar problemas dentro da Crimeia. O ataque bloqueia a rota que conecta o Mar de Azov ao Mar Negro, além da habilidade da Rússia de navegar nessa área. Vejo um golpe importante para a Rússia, tanto do ponto de vista logístico quanto do ponto de vista simbólico."

OLEXIY HARAN, professor de política comparativa da Universidade Nacional de Kiev-Mohyla

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Peter Zalmayev, diretor da organização não governamental Eurasia Democracy Initiative (em Kiev) (foto: Aleksandr Indychii)

"Como o suprimento é escoado a partir do leste da região de Donbass, o abastecimento não foi significativamente afetado pelo ataque à ponte. É uma questão de justiça, em uma guerra na qual a Rússia tem ultrapassado todo tipo de limite. Não se trata de propostas da Ucrânia. Existe um cessar-fogo. Moscou destruiu praticamente todas as pontes ucranianas, tenta separar as margens esquerda e direita do rio que corta Kiev. É uma dinâmica de 'troco na mesma moeda'. A Rússia começou esse jogo, e a Ucrânia respondeu."

PETER ZALMAYEV, diretor da organização não governamental Eurasia Democracy Initiative (em Kiev)

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Tomas Jermalavicius, diretor de Estudos do Centro Internacional para Defesa e Segurança (na Estônia) (foto: Arquivo pessoal )

"A Ponte Kerch representava um símbolo contundente do poder e do domínio da Rússia sobre o território anexado da Crimeia — com todas as implicações de que essa anexação seria permanente e irreversível. Acontece que o controle de Putin sobre essa parte do território ucraniano é tão frágil quanto a própria ponte. Putin investiu um capital político significativo nessa infraestrutura; portanto, trata-se de um golpe bastante pessoal para ele e para os seus esforços de protegê-la contra um ataque devastador."

TOMAS JERMALAVICIUS, diretor de Estudos do Centro Internacional para Defesa e Segurança (na Estônia)

EUA atacam ilha iraniana

Os Estados Unidos bombardearam a ilha iraniana de Qeshm, no Estreito de Ormuz, segundo Teerã, depois que a República Islâmica atacou o Bahrein pela terceira vez em cinco dias. A agência oficial de notícias iraniana informou que houve "cinco ou seis explosões" na Ilha de Qeshm, sem causar danos, segundo o vice-governador da província. Até o fechamento desta edição, Washington não tinha confirmado os ataques. Anteriormente, os Estados Unidos haviam realizado ataques contra a ilha, por exemplo, no início de novembro, afirmando que eram "limitados" e "defensivos".

Mais cedo, o Irã reivindicou uma nova ofensiva contra uma base americana no Bahrein, o terceiro em cinco dias, em uma escalada da guerra no Oriente Médio. Uma informação divulgada pela imprensa americana, segundo a qual Teerã estaria preparando, de acordo com a CNN, um ataque químico contra Washington, aumentou a tensão.

"Nas últimas 72 horas, veículos de comunicação pró-Israel 'informaram' que o Irã estaria planejando usar armas químicas em Washington e construindo bases militares sob barragens", declarou o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, na rede social X. "Poupem-nos dessa propaganda (...) ninguém acredita nela", acrescentou. Por sua vez, o presidente americano, Donald Trump, respondeu a uma jornalista que leva "muito a sério" a possibilidade desse ataque. A rede de tevê CNN divulgou que fontes da inteligência americana temem um atentado com bomba suja — explosivos detonados junto a uma carga radioativa.





