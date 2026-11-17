Monumentos e edifícios em diferentes países recebem iluminação especial nesta terça-feira (17/11), em uma mobilização global pela eliminação do câncer de colo do útero. No Brasil, o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (Grupo EVA), por meio do Movimento Brasil sem Câncer de Colo do Útero, coordena a ação na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Brasília.
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A iniciativa integra o Illumination Day. A data celebra o Dia Mundial da Eliminação do Câncer de Colo do Útero e projeta a cor verde-azulada (teal) nas fachadas, símbolo internacional da causa. A mobilização ocorre no momento em que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que cria a campanha Setembro em Flor em âmbito nacional, proposta do Grupo EVA que aguarda sanção presidencial.
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Mobilização mundial e metas da OMS
O compromisso histórico com o tema começou em 2020, firmado por 194 nações. Pontos turísticos como as Cataratas do Niágara, o One World Trade Center, a Torre de Kyoto e o sítio arqueológico de Petra já aderiram à corrente. Em maio de 2025, a 78ª Assembleia Mundial da Saúde oficializou 17 de novembro como o Dia Mundial da Eliminação do Câncer de Colo do Útero.
Para erradicar a doença como problema de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a estratégia 90-70-90 até 2030:
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90% das meninas completamente vacinadas contra o HPV até os 15 anos;
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70% das mulheres submetidas a exames de rastreamento de alta performance aos 35 e aos 45 anos;
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90% das mulheres diagnosticadas com lesões precursoras ou câncer invasivo recebendo tratamento adequado.
Avanços no cenário brasileiro
No Brasil, as ações anteriores envolveram o Cristo Redentor em 2024, data em que ocorreu o lançamento do Radar pela Eliminação do Câncer do Colo do Útero. Em 2025, a mobilização alcançou o Palácio do Buriti e o Museu da Vacina do Instituto Butantan.
O país registra avanços com a ampliação da cobertura vacinal contra o HPV e a implementação progressiva do teste molecular DNA-HPV no Sistema Único de Saúde (SUS). As iniciativas do Setembro em Flor estendem o trabalho educativo e preventivo para tumores de ovário, endométrio, vulva e vagina.
Segundo a médica oncologista Andrea Gadelha, do Grupo EVA, "a aprovação do Setembro em Flor pelo Congresso Nacional e a nossa participação no movimento mundial pela eliminação do câncer de colo do útero traduzem uma mesma missão do Grupo EVA: transformar conhecimento científico e conscientização em ações concretas de saúde pública. Temos a oportunidade histórica de eliminar um tipo de câncer e precisamos trabalhar para que essa possibilidade seja uma realidade para todas as mulheres brasileiras".
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.