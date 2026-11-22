A FAA esclareceu, por meio de rede social, que o problema é interno da companhia aérea e não tem relação com os sistemas de controle de tráfego aéreo da agência - (crédito: Megan Verner/Getty Images North America/ Getty Images via AFP)

Um problema no sistema de automação de peso e balanceamento da Delta Air Lines causou atrasos generalizados nos voos da companhia neste domingo (22/11), afetando o hub em Atlanta e diversas outras bases nos Estados Unidos. A falha ocorre justamente no início do período de viagens para o feriado de Ação de Graças, um dos mais movimentados do país.

Em comunicado, a Delta informou que suas equipes estão utilizando procedimentos manuais para viabilizar as decolagens enquanto trabalham para restaurar o sistema automatizado. A Federal Aviation Administration (FAA) esclareceu, por meio de rede social, que o problema é interno da companhia aérea e não tem relação com os sistemas de controle de tráfego aéreo da agência.

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Segundo o site de monitoramento FlightAware, até o meio do dia de hoje, 48% dos voos da Delta haviam registrado atrasos. No Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, o impacto foi de 38% nos voos de partida e 36% nos de chegada.

O setor aéreo americano tem enfrentado instabilidades recorrentes recentemente. No início deste mês, uma falha na rede da FAA resultou na paralisação nacional mais longa dos últimos 25 anos, seguida por uma interrupção própria nos sistemas da United Airlines que também forçou o atraso de partidas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado