O mercado de entretenimento e conectividade a bordo deve atingir US$ 9,5 bilhões (R$ 55,9 bilhões) neste ano, mais que o triplo registrado em 2015 - (crédito: Patrick T. Fallon/AFP)

As companhias aéreas transportaram no ano passado quase tantos passageiros quanto o número de ingressos de cinema vendidos em todo o mundo. E, nesse mercado em expansão, o entretenimento a bordo se tornou uma nova fronteira para Hollywood.

Em 2025, foram vendidos cerca de 4,98 bilhões de ingressos de cinema, segundo estimativa do Observatório Europeu do Audiovisual, enquanto aproximadamente 4,97 bilhões de passageiros viajaram de avião, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

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É um mercado que "as companhias aéreas levam muito a sério, assim como os estúdios de cinema", disse à AFP Terry Steiner, presidente da Terry Steiner International, a maior distribuidora independente de conteúdo para o mercado de entretenimento a bordo.

Quando Steiner fundou sua empresa, em 1993, as companhias aéreas ofereciam principalmente grandes sucessos de bilheteria, muitas vezes exibidos em telas coletivas.

Mas a tecnologia transformou o setor, que evoluiu para a personalização do serviço.

Com telas individuais em cada assento e um catálogo que oferece filmes, televisão, música e jogos, os chamados filmes de avião se tornaram uma parte quase obrigatória das viagens aéreas, e as companhias passaram a contar com um público cativo.

"As pessoas assistem a filmes nos voos por diferentes motivos", explicou Steiner, que trabalhou durante anos com publicidade e na indústria cinematográfica.

"Às vezes, as pessoas assistem ao mesmo filme repetidamente porque ele faz com que se sintam bem. Mas há outras que querem ver algo novo e dizem: 'Ah, perdi esse filme no cinema e queria muito ter visto'."

A empresa de Steiner, que fornece conteúdo para cerca de cem companhias aéreas e outros mercados alternativos ao cinema, como hospitais, prisões, cruzeiros, as Forças Armadas americanas e universidades, atua como intermediária entre os estúdios e as companhias aéreas.

"Cada companhia aérea tem sua própria identidade e busca coisas diferentes. Por isso, nosso trabalho é encontrar os filmes que acreditamos ser mais adequados para cada uma", comentou.

"Um produto novo"

O mercado de entretenimento e conectividade a bordo passou de um valor estimado em 2,85 bilhões de dólares (R$ 16,8 bilhões) em 2015 para uma projeção de 9,5 bilhões de dólares (R$ 55,9 bilhões) neste ano, segundo a consultoria MarketsandMarkets.

Vários fatores impulsionam esse crescimento, de acordo com a empresa, entre eles a adoção cada vez maior de soluções sem fio pelas companhias aéreas.

O acesso gratuito à internet e a possibilidade de baixar conteúdo posicionam as plataformas de streaming como uma alternativa para os passageiros, que podem colocar suas séries em dia ou descobrir documentários.

Steiner reconhece que a situação pode ser semelhante à enfrentada pelas salas de cinema com a popularização do streaming, mas ressalta que "não é uma concorrência, é um complemento (...) não está freando o mercado".

"Há uma diferença entre o que os usuários podem assistir lá [nas plataformas] e o que nós oferecemos", disse Steiner, que acaba de receber o prêmio pelo conjunto da carreira da APEX, associação internacional da indústria de experiência a bordo.

"Oferecemos um produto novo, lançamentos que não estão disponíveis ao mesmo tempo no streaming", destacou a executiva, que acredita que o entretenimento a bordo "veio para ficar".

O que assistir no avião?

Os passageiros podem escolher entre diversos gêneros e produções de todo o mundo, com legendas e adaptações ao formato aéreo.

Mas o que caracteriza um bom filme de avião? "Acidentes aéreos estão absolutamente fora de questão", respondeu Steiner, sorrindo.

A executiva, que analisa os catálogos para oferecer conteúdo alinhado ao perfil de cada companhia aérea, afirmou que o mercado é flexível e às vezes imprevisível, mas acrescentou que as comédias românticas, os dramas e os filmes vencedores do Oscar costumam ser os mais populares.

Os filmes de avião se tornaram um subgênero cultural, e alguns blogs e portais especializados atualizam frequentemente seus guias sobre o que assistir a milhares de metros de altitude.

"Uma viagem longa é a desculpa perfeita para finalmente assistir àquele clássico que ficou pendente", escreveu em setembro a revista Harper's Bazaar, que recomendou, entre outros, "Casablanca", filme de 1942 vencedor do Oscar.

Mas será que os filmes de avião poderiam ganhar uma categoria própria no Oscar? "Não seria ótimo?", respondeu Steiner, sorrindo. "Eu adoraria!"