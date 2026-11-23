O primeiro-ministro da Grécia foi alvo de críticas por perguntar aos jovens se eles gostariam de ganhar o videogame com conteúdo adulto Grand Theft Auto VI no Natal.
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"Quem de vocês vai pedir Grand Theft Auto VI como presente de Natal para o vovô e a vovó?", disse Kyriakos Mitsotakis em uma publicação no TikTok na sexta-feira (20/11), enquanto o logotipo do jogo aparecia rapidamente na tela.
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"Todos nós sabemos que avôs e avós raramente dizem não aos netos", acrescentou ele.
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A publicação foi criada para promover um bônus de 400 euros (US$ 439) nas aposentadorias concedido pelo governo de Mitsotakis, que enfrentará eleições no próximo ano.
No entanto, a postagem foi atacada por críticos que consideraram inadequado incentivar menores de idade a adquirir um jogo voltado para o público adulto.
"O primeiro-ministro 'promove' um videogame que é proibido para menores apenas para seguir a tendência", afirmou o principal partido de oposição, o socialista Pasok.
O jornal diário de esquerda Efsyn chamou a atitude de "gafe", enquanto o jornal conservador Dimokratia disse que foi um erro "trágico".
Ironicamente, o governo de Mitsotakis juntou-se a um número crescente de países que estão impondo restrições ao uso de redes sociais por jovens.
Assim como seus antecessores, GTA VI é um jogo de ação em mundo aberto no qual os jogadores circulam livremente por uma cidade extensa, roubando carros, realizando assaltos e cumprindo missões para gangues criminosas.
Por conter violência intensa, cenas sangrentas, conteúdo sexual, nudez, linguagem imprópria e uso de drogas e álcool, o jogo tem classificação indicativa para maiores de 17 anos.
Lançado após um hiato de 13 anos na série, o jogo tem sido um sucesso estrondoso em todo o mundo, arrecadando US$ 3,79 bilhões em vendas no varejo em seu primeiro dia, segundo sua publicadora, a Rockstar Games.