Com classificação indicativa para maiores de 17 anos, GTA VI arrecadou US$ 3,79 bilhões logo no primeiro dia de vendas - (crédito: Divulgação/RockStar)

O primeiro-ministro da Grécia foi alvo de críticas por perguntar aos jovens se eles gostariam de ganhar o videogame com conteúdo adulto Grand Theft Auto VI no Natal.

"Quem de vocês vai pedir Grand Theft Auto VI como presente de Natal para o vovô e a vovó?", disse Kyriakos Mitsotakis em uma publicação no TikTok na sexta-feira (20/11), enquanto o logotipo do jogo aparecia rapidamente na tela.

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"Todos nós sabemos que avôs e avós raramente dizem não aos netos", acrescentou ele.

A publicação foi criada para promover um bônus de 400 euros (US$ 439) nas aposentadorias concedido pelo governo de Mitsotakis, que enfrentará eleições no próximo ano.

No entanto, a postagem foi atacada por críticos que consideraram inadequado incentivar menores de idade a adquirir um jogo voltado para o público adulto.

"O primeiro-ministro 'promove' um videogame que é proibido para menores apenas para seguir a tendência", afirmou o principal partido de oposição, o socialista Pasok.

O jornal diário de esquerda Efsyn chamou a atitude de "gafe", enquanto o jornal conservador Dimokratia disse que foi um erro "trágico".

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Ironicamente, o governo de Mitsotakis juntou-se a um número crescente de países que estão impondo restrições ao uso de redes sociais por jovens.

Assim como seus antecessores, GTA VI é um jogo de ação em mundo aberto no qual os jogadores circulam livremente por uma cidade extensa, roubando carros, realizando assaltos e cumprindo missões para gangues criminosas.

Por conter violência intensa, cenas sangrentas, conteúdo sexual, nudez, linguagem imprópria e uso de drogas e álcool, o jogo tem classificação indicativa para maiores de 17 anos.

Lançado após um hiato de 13 anos na série, o jogo tem sido um sucesso estrondoso em todo o mundo, arrecadando US$ 3,79 bilhões em vendas no varejo em seu primeiro dia, segundo sua publicadora, a Rockstar Games.