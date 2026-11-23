Presidente dos EUA afirma que recontratação seria benéfica para o país e para a fabricante de chips - (crédito: Divulgação/Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a recondução de Jensen Huang ao comando da Nvidia, duas semanas após a renúncia do executivo em meio a suspeitas de espionagem envolvendo uma mulher com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal.

O apelo foi feito na noite de domingo (22/11), mesmo dia em que o jornal The New York Times revelou novos detalhes sobre as ligações de Alice Huang, apontada como ex-amante do empresário, com os serviços de inteligência da China.

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Em publicação nas redes sociais, Trump pediu que o conselho de administração da fabricante de chips reverta a saída do ex-presidente-executivo, cuja renúncia ocorreu em meio à repercussão das suspeitas e foi acompanhada por uma forte queda no valor das ações da companhia.

"Espero que o conselho da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a empresa e também para os Estados Unidos", escreveu o presidente.

O posicionamento ocorre enquanto autoridades americanas investigam possíveis conexões entre Alice Huang e o governo chinês. Apesar das suspeitas, integrantes da administração Trump ressaltam que ainda não existem conclusões definitivas sobre a participação dela em atividades de espionagem.

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Segundo a reportagem do New York Times, Alice teria mantido contato com um funcionário do Ministério da Segurança do Estado da China, principal agência de inteligência do país, durante mais de um ano. As comunicações teriam começado em meados de 2025 e continuado até outubro de 2026, quando o suposto relacionamento extraconjugal com Jensen Huang se tornou público.

A revelação acrescentou um novo elemento às investigações que já envolviam os negócios da empresária. Alice comandou anteriormente a Megaspeed International, companhia sediada em Singapura que figura entre os principais clientes da Nvidia e movimentou bilhões de dólares na aquisição de chips produzidos pela fabricante americana.

Suspeitas envolvendo chips e inteligência chinesa

A atuação da Megaspeed já estava sob investigação das autoridades dos Estados Unidos desde 2024, antes da divulgação das suspeitas sobre a vida pessoal do então presidente-executivo da Nvidia. O foco das apurações é o possível contrabando de chips avançados de inteligência artificial para a China, em operações que teriam utilizado a empresa sediada em Singapura.

As suspeitas sobre o contato de Alice Huang com um integrante da inteligência chinesa ampliaram a repercussão do caso, ao estabelecer uma possível conexão entre as investigações comerciais e o relacionamento atribuído a ela com Jensen Huang.

O escândalo provocou um desgaste na posição do executivo à frente da Nvidia e antecedeu sua renúncia, anunciada cerca de duas semanas após o surgimento das suspeitas. A crise também teve repercussões no mercado financeiro, com uma desvalorização expressiva das ações da companhia.

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Entretanto, a existência de contatos com um funcionário da agência chinesa não significa, por si só, que Alice tenha participado de operações de espionagem. Até o momento, o governo americano não apresentou uma conclusão que confirme essa acusação.

Neste mês, Todd Blanche, procurador-geral dos Estados Unidos, informou que o Departamento de Justiça ainda não havia determinado se a empresária efetivamente atuava como agente do governo chinês.

Embora tenha pedido a recontratação do empresário, o presidente não apresentou, na manifestação divulgada no domingo, novos elementos sobre as suspeitas de espionagem ou sobre o andamento das apurações.