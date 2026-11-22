Durante a entrevista, Trump acusou os representantes iranianos de não negociarem de forma séria e de utilizarem as conversas diplomáticas para ganhar tempo - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera a possibilidade de voltar a atacar militarmente o Irã a partir do início de 2027 caso as negociações diplomáticas entre os dois países fracassem. Em entrevista à emissora americana Fox News, o republicano fez novas ameaças ao governo iraniano e demonstrou desconfiança em relação às tentativas de acordo. Segundo Trump, os representantes de Teerã não estariam conduzindo as conversas de maneira séria e usariam o diálogo para ganhar tempo enquanto aumentam as tensões na região.

Durante a entrevista, Trump adotou um tom provocativo ao se referir aos negociadores iranianos. O presidente americano chamou os representantes do país de "dançarinos de sapateado profissionais", em uma crítica à postura adotada por Teerã nas conversas. Ele também afirmou que o comportamento do governo iraniano se tornou mais agressivo nos últimos meses, reforçando que os Estados Unidos não descartam uma nova operação militar caso não haja avanços diplomáticos.

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Outro assunto abordado foi o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos e a tensão no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. Questionado sobre a possibilidade de o Irã tentar desafiar o cerco americano, Trump afirmou que espera que isso aconteça. Na entrevista, o republicano ameaçou afundar embarcações iranianas que tentarem romper o bloqueio e disse esperar que os navios do país acabem "no fundo do mar".

Trump também comentou a situação política interna do Irã e a retomada de protestos contra o governo em diferentes cidades. Ao falar sobre as manifestações, o presidente americano declarou apoio aos opositores do regime e incentivou a continuidade dos atos. "Continuem protestando", afirmou, em uma mensagem direcionada aos manifestantes iranianos.

As declarações indicam que a Casa Branca mantém a possibilidade de uma nova ofensiva militar sobre a mesa, mesmo com as negociações diplomáticas em andamento. Ao mencionar o início de 2027 como horizonte para novos ataques, Trump voltou a pressionar o governo de Teerã e sinalizou que a falta de um acordo poderá aprofundar ainda mais a crise entre os dois países.