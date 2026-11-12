Renúncia de CEO da Nvidia derruba ações da empresa em quase 10%

Jensen Huang renunciou ao cargo de CEO da Nvidia em 12 de novembro de 2026, encerrando sua trajetória de 33 anos à frente da gigante de IA que ele ajudou a fundar - (crédito: JUNG YEON-JE / AFP)

As ações da Nvidia recuaram quase 10% na manhã desta quinta-feira (12/11), após o anúncio da saída de Jensen Huang do cargo de diretor-presidente (CEO) da companhia. Cofundador da fabricante de chips, o executivo também deixará o conselho de administração. A diretora financeira, Colette Kress, assumirá o comando da empresa interinamente, enquanto a companhia procura um substituto definitivo.

Às 11h36 (horário de Brasília), os papéis da Nvidia caíam 9,84%, cotados a US$ 156,63. O movimento também pressionava o mercado de tecnologia, que já enfrentava uma onda de vendas após a vitória expressiva dos democratas nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos.

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A saída de Huang ocorre em meio a uma crise envolvendo sua vida pessoal e os negócios da empresa. Um suposto relacionamento do executivo com uma empresária chinesa, acusada de atuar como espiã de Pequim, motivou uma investigação interna na Nvidia e outra conduzida pelo FBI, a polícia federal norte-americana. O episódio também provocou pedidos, em Washington, para que ele deixasse o comando da companhia.

O caso levantou questionamentos sobre a dependência da Nvidia em relação ao seu cofundador e sobre os vínculos da fabricante com o setor de semicondutores da China. Huang é um dos principais acionistas da companhia, com participação estimada em 3,61%, o que o coloca como seu quarto maior investidor.

A reação negativa dos investidores, porém, já havia aparecido antes do anúncio da saída. Na quarta-feira, a instituição financeira Baird fez uma rara revisão para baixo da recomendação de compra das ações da Nvidia. No mesmo dia, o Morgan Stanley retirou os papéis da empresa de sua lista de principais apostas de investimento, conhecida como Top Pick.