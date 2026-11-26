Humanidade, medo, sede de Deus, tentações e visões do inferno e do demônio. Vinte e um anos antes de se tornar o papa Francisco, o argentino Jorge Mario Bergoglio começou a escrever reflexões sobre a fé e sobre autojulgamento. Entre 2013 e 2024, um ano antes de sua morte, Francisco manteve o hábito. As anotações foram editadas pelo cardeal Victor Manuel Fernández e deram origem ao livro O diário privado do papa Francisco, depois da anuência do papa Leão XIV. Nas 160 páginas, também se sobressai a humanidade do líder católico e o medo de não estar à altura do pontificado ou de causar danos a terceiros. Mas o que talvez mais chama a atenção é a crise espiritual vivenciada por Bergoglio.

Especialista em Vaticano e doutor em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana (em Roma), Filipe Domingues explicou ao Correio que muitos dos santos relatam algo semelhante. "A Madre Teresa de Calcutá tem escritos contando sobre como ela viveu um período de escuridão. No Evangelho, há a passagem em que Jesus Cristo é tentado pelo demônio. Essa parte do deserto integra o percurso espiritual de uma pessoa. Quanto mais profunda a vida espiritual, maior é a consciência de se estar vivendo isso", comentou. Segundo ele, esse sentimento se reflete em não receber respostas na vida espiritual, um indício da crise vocacional. "A grande novidade é o fato de o livro ter sido publicado. O conteúdo não muda a nossa percepção sobre Francisco, pois ele se apresentava como homem de fé profunda e de um misticismo acentuado."

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Domingues destaca que o diário sugere algo comum na espiritualidade inaciana (o caminho de fé cristã criado por Santo Inácio de Loyola): buscar, no fim do dia ou em algum momento do dia, a presença de Deus. "Francisco não escrevia diariamente e, às vezes, demorava meses para retomar as reflexões. Elas foram feitas nesse contexto da espiritualidade inaciana, de rever, refletir, anotar e retornar aos escritos para refletir sobre a presença de Deus."

"Muito simples"

O argentino Adrián Pallarols, ourives de 55 anos que desenvolveu uma amizade com Francisco desde 1998, contou ao Correio ter ficado impressionado com a grande capacidade de Bergoglio de não se deixar inebriar pelo poder. "O papa sempre foi uma pessoa muito simples e aberta. Em algumas de nossas conversas ao longo dos 13 anos de pontificado, ele me comentou que sentia que ficaria à frente da Igreja enquanto percebesse que ainda tinha algo a oferecer. Também dizia que o conforto e a segurança não são bons conselheiros. Ele próprio confessa em seus escritos o receio de se sentir confortável demais, sem desafios ou necessidades concretas. É aí, segundo ele, que o diabo encontra facilidade para conduzir a pessoa pelo caminho da tentação", afirmou.

Richard Raho — teólogo, vaticanista e professor do Departamento de Teologia da DePaul College Prep (Chicago) — disse ao Correio que o que mais choca no diário de Francisco é o "contraste gritante entre sua pessoa pública e suas batalhas místicas privadas". "Para o mundo, Bergoglio era um pastor pragmático e com grande vivência prática. Alguém que se expressava em uma linguagem simples, em vez de recorrer a uma teologia esotérica. Seu diário revela uma experiência intensa e visceral de batalha espiritual, incluindo três episódios nos quais ele sentiu a presença física do mal, além de uma visão aterrorizante, em junho de 2018, da 'entrada para o inferno' — tudo isso no auge da crise de pedofilia na Igreja do Chile", avaliou. "É surpreendente descobrir que aquele 'papa do povo', de semblante jovial, recorria, na intimidade, ao seu rosário, utilizando-o como arma."



TRECHOS

Os manuscritos de Francisco reunidos pelo cardeal Fernández (foto: Reprodução)

"À noite, vi a entrada do inferno. A sedução pagã com todas suas forças. Espiei um pouco e fiquei aterrorizado. Agarrei-me ao rosário como se fosse arma"

"Vi as vezes em que o diabo se apresentou ante mim. Não consigo me esquecer de seus olhos nas duas primeiras ocasiões: no carro, quando regressava para casa, e no coral, durante a missa. (...) Peço à Virgem que cuide de mim e que me ajude"

"Na capela, enquanto conversava com o Senhor, eu Lhe disse que havia me afastado de Sua presença por causa de distrações. Ele sorriu"

"Essa atitude de autossuficiência e de 'resolver tudo' me deixou às portas do inferno. Não consigo esquecer o dia em que o vi"



"Não posso me esquecer do ronco potente de sua voz (diabo)"