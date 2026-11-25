A estrutura financeira e operacional robusta permite que o grupo brasiliense contenha a expansão de grandes organizações criminosas de fora do DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

O Distrito Federal apresenta uma dinâmica criminal singular no país, impulsionada pelo protagonismo da facção local Comboio do Cão (CDC) e pela ausência de domínio territorial armado sobre comunidades. O diagnóstico consta no relatório Cenários do Crime Organizado no Brasil, elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a partir de dados coletados em junho de 2025.

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Classificado com alta relevância local e média relevância nacional, o CDC possui ao menos 75 núcleos operacionais e detém o maior contingente criminoso mapeado no DF, estendendo sua rede também para municípios goianos do Entorno. Investigada por tráfico de drogas, homicídios e tortura, a organização chama a atenção dos órgãos de inteligência, principalmente, pela sofisticação na ocultação de patrimônio.

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Para dissimular recursos ilícitos em Brasília, o levantamento aponta que a facção infiltra-se em cinco ramos empresariais formais — distribuidoras de bebidas, construtoras, transportadoras, tabacarias e supermercados —, combinando a movimentação em mercados lícitos com a lavagem de ativos.

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Essa estrutura financeira e operacional permite que o grupo brasiliense contenha a expansão de grandes organizações criminosas de fora do DF. Segundo o relatório, o CDC chegou a ensaiar uma aproximação com o Comando Vermelho (CV), mas a articulação foi frustrada por ações de inteligência policial que prenderam os supostos intermediários entre as lideranças.

Diante do bloqueio policial, a facção local consolidou uma postura pragmática e neutra, priorizando estritamente a rentabilidade de seus negócios ilícitos e evitando guerras abertas com grupos rivais que operam na capital, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o próprio CV.

"Apesar de o CV e o PCC se declararem rivais no Distrito Federal, confrontos ostensivos entre as facções não são comuns na capital do país. Os principais grupos criminosos que atuam na capital federal costumam adotar estratégia pragmática de prioridade nos lucros, evitando confrontos", aponta o estudo.

A atratividade da capital para as operações do CDC é explicada pelo perfil socioeconômico local: com cerca de 2,82 milhões de habitantes, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a maior renda per capita entre as capitais brasileiras, o DF oferece um mercado consumidor de entorpecentes altamente lucrativo, abastecido por grandes cargas que chegam às regiões administrativas.

Por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) informa que monitora continuamente a movimentação da facção e atua por meio de operações integradas para asfixiar o fluxo financeiro do grupo. Segundo o relatório, a atuação repressiva e o elevado efetivo policial por habitante na capital têm impedido que o CDC, e outras organizações, imponham barreiras às forças de segurança ou assumam o controle territorial das cidades.