Na noite de 24 de janeiro passado, agentes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) invadiram a residência das gêmeas Taraneh e Romina Rahimi, 21 anos, em Isfahan (centro), a 340km ao sul da capital do Irã, Teerã. As duas tinham participado dos protestos contra o regime iraniano em 8 e 9 de janeiro. Sob a acusação de travarem uma "guerra" contra Alá, as irmãs receberam penas distintas: Taraneh foi condenado à morte; Romina, a 25 anos de prisão.

Primo de Taraneh e de Romina, Masoud Nourmohammadi, 43 anos, afirmou ao Correio que as irmãs gêmeas estão em uma condição de saúde ruim. "Nós soubemos que, na semana passada, elas estavam vomitando sangue à noite. Apesar do estado de saúde precário, foi-lhes negada a internação para tratamento clínico", contou o executivo da área de tecnologia, que vive em Utan (Estados Unidos). "Taraneh foi condenada à morte, e Romina, a 25 anos de prisão. O caso está no tribunal superior, mas as chances de as sentenças serem alteradas são pequenas."

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De acordo com Nourmohammadi, o advogado das primas, Amir Salar Davoodi, também foi detido e mantido na mesma Prisão de Dowlatabad, em Isfahan. "Taraneh e Romina foram oram submetidos a torturas severas nas instalações do IRGC, onde permaneceram por três meses. Também sofreram agressões sexuais. Quando a mãe delas as viu pela primeira vez, depois de quatro meses, não pôde reconhecer suas filhas. Elas estavam com o rosto e o corpo repletos de hematomas e apresentavam inchaços. Além disso, estavam sem cabelo, pois foram arrastadas pelas mechas de uma cela para outra", relatou.

Nourmohammadi clamou por ajuda da comunidade internacional e falou com carinho de Taraneh. "Precisamos de pressão política máxima sobre o regime islâmico", disse. "Taraneh ama os animais. Ela trabalhava em um centro de treinamento de cavalos. Seu sonho era ter o seu próprio centro no futuro e treinar cavalos. Ela é uma das pessoas mais gentis que conheço."

