A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira (26/11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de superar os próprios resultados na área ambiental no próximo mandato. A declaração foi feita durante participação na audiência pública sobre educação ambiental e enfrentamento das emergências climáticas, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

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“Eu digo: o presidente Lula tem dois desafios no próximo governo. Ganhar de si mesmo na área ambiental e não perder para si mesmo, porque a reconstrução botou a régua lá em cima”, declarou a ministra. Marina participou do debate e elogiou a iniciativa de reunir educadores e representantes de diferentes setores para discutir propostas de educação ambiental. Segundo ela, as experiências desenvolvidas ao longo de décadas têm contribuído para a formulação de políticas públicas e para a transformação da realidade em diferentes territórios.

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Durante a fala, a ministra também avaliou o cenário internacional e os obstáculos enfrentados pela agenda climática. Ao comentar os resultados das negociações climáticas, criticou o que classificou como uma regressão nos compromissos ambientais, especialmente pela ausência de referências aos combustíveis fósseis e ao financiamento climático. Marina destacou que o Brasil conseguiu apresentar uma agenda mais robusta nas negociações, com propostas de transição justa, reconhecimento do papel dos povos indígenas e da população afrodescendente e medidas para ampliar o financiamento destinado aos países em desenvolvimento.

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Ao encerrar, Marina ressaltou que a continuidade das políticas ambientais depende não apenas da atuação do governo, mas também da participação da sociedade e do fortalecimento das estruturas de educação ambiental. A ministra lembrou sua atuação histórica na defesa da inclusão do tema de forma transversal na educação brasileira e parabenizou os participantes do encontro. Para ela, a reconstrução promovida pelo atual governo estabeleceu um patamar de expectativas que precisará ser superado. “É muito bom quando a gente tem a clareza de que as coisas avançaram, mas precisa avançar mais ainda”, concluiu.