Pedro Sanchéz, primeiro-ministro espanhol, enfrenta pressão das ruas e nas pesquisas eleitorais à poucos dias das eleições - (crédito: Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA / AFP)

Quatro ex-presidentes de países latino-americanos assinaram, nesta quarta-feira (25/11), uma carta coletiva em favor do voto à esquerda nas eleições espanholas, que ocorerrão neste domingo (29). Pesquisas eleitorais indicam um cenário favorável ao conservador Partido Popular (PP) e ao Vox, partido de extrema-direita anti-imigração, frente ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sanchéz.

Assinam o documento Alberto Fernández, ex-Presidente da Argentina (2019-2023); Evo Morales, ex-líder boliviano(2006-2019); Rafael Correa, ex-Presidente do Equador (2007-2017); e Ernesto Samper, antigo dirigente da Colômbia (1994-1998).

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“O que ocorre na Espanha não é um fenômeno isolado. Assistimos a uma ofensiva internacional das extremas-direitas que fabricam bodes expiatórios e constroem pontes transatlânticas”, alerta a carta , que também é assinada por acadêmicos, docentes e juristas da Argentina, Brasil e outros países da região.

O documento reforça a defesa aos direitos humanos e convoca os espanhóis a votarem em opções progressistas e de esquerda para frear o avanço da extrema-direita. “A partir da tradição do constitucionalismo social, afirmamos que os direitos de liberdade e os direitos sociais sustentam-se ou desmoronam juntos”, diz a carta.

A poucos dias das eleições, o país enfrenta uma onda de protestos por melhores condições de trabalho e moradia. No dia 11 de novembro, uma greve geral paralisou as maiores cidades espanholas para exigir uma resposta do governo à crise habitacional.

Passado e presente

A memória das vítimas do regime fascista do General Francisco Franco, que comandou o país entre 1939 e 1975, e a solidariedade entre os países sul americanos e a Espanha durante seus respectivos períodos ditatoriais são pontos de destaque no documento.

“Sabemos por experiência própria que uma democracia não se consolida sem memória, verdade, justiça e reparação. A impunidade dos crimes de Estado não é o preço da paz, mas uma ferida que o autoritarismo reabre”, afirma o documento.

Criado em 2013 e em plena ascenção, o Vox se opõe às políticas de memória histórica do país, que envolvem a busca por vítimas da Guerra Civil Espanhola e a punição para manifestações de apoio ao regime franquista. Uma coalizão entre partidos de extrema-direita no governo nacional da Espanha seria um acontecimento inédito desde a redemocratização do país.

“A história não se escreve com pesquisas eleitorais, mas é construída pelos povos com a sua vontade. O futuro é hoje e decide-se nas urnas. Da Nossa América, com a gratidão de quem recebeu o exílio republicano e com a esperança de quem sabe que a democracia se conquista e se defende todos os dias”, conclui a carta.