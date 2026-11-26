Janones e Lula em comemoração pela vitória no segundo turno; deputado tem minimizado sua participação na eleição espanhola, afastando críticas de interferência - (crédito: Reuters)

Em um dos vídeos mais inusitados da campanha eleitoral espanhola, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), aparece como um super-herói de anime japonês. Ele enfrenta, em Madri, uma versão supervilã de seu principal adversário nas eleições gerais de 29 de novembro: Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP), de centro-direita.

Até que, em meio ao confronto, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entra em cena para ajudar Sánchez, lançando para ele um chapéu que se transforma em um escudo protetor com o símbolo de uma rosa.

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Com o reforço brasileiro, o socialista derrota Feijóo e sua "comparsa", uma hidra de três cabeças com os rostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do presidente argentino, Javier Milei, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O vídeo termina com Sánchez fazendo um "L" ao lado de Lula.

Criada pelo designer português André Rocha, autor de uma animação semelhante com Lula que viralizou no Brasil, a produção foi divulgada dias depois de o PP lançar um vídeo com a mesma estética e de ser acusado pelo jornal El País de ter "copiado" o original de Lula. Na produção do PP, a batalha também acontece em Madri, mas os papéis se invertem: desta vez, o supervilão é Sánchez.

Feijóo, um político de 65 anos conhecido por seu perfil austero e tecnocrático, reconheceu que nem entendeu muito bem a animação.

"Eu sou um boomer [geração nascida entre 1945 e 1965]. Não tenho vergonha nem escondo isso. Mas começo a pensar que, entre o vídeo que vocês mostraram hoje e as montagens que circulam por aí durante a campanha… isso está indo longe demais", disse o candidato, no lançamento da animação, em um evento com jovens do partido.

"Não sei se peço a vocês que me expliquem o que está acontecendo ou se é melhor nem ficar sabendo. Por enquanto, estou optando pela segunda alternativa. Mas reconheço que estou me divertindo."

Os dois vídeos mostram como Lula e sua campanha presidencial no Brasil se tornaram referências na disputa política espanhola, influenciando até a comunicação de partidos adversários.

A virada surpreendente do brasileiro no segundo turno das eleições e o papel das redes sociais na reta final de sua campanha transformaram o brasileiro em uma espécie de estudo de caso para os candidatos espanhóis, que se enfrentam em uma disputa também marcada pela polarização.

Um dia depois da vitória de Lula, o portal Metrópoles divulgou que o deputado federal André Janones (Rede-MG), responsável pela estratégia digital que contribuiu para a vitória do petista, foi "convidado a ajudar" na campanha de Sánchez. Em 16 de novembro, Lula desembarcou em Madri acompanhado de Janones, na volta de uma viagem à Ásia, para manifestar seu apoio a Sánchez na reta final da campanha espanhola.

Lula e Sánchez discutiram, segundo o Palácio da Moncloa, a sede do governo em Madri, "o futuro das Nações Unidas e a importância de se defender as instituições democráticas e a coesão social diante das ameaças da ultradireita." A participação do líder brasileiro em um ato de campanha acabou sendo cancelada porque Lula estaria sem voz. No dia seguinte, porém, Sánchez chamou Lula de "ciclone" durante um comício e disse que usava "com orgulho" uma camisa autografada pelo brasileiro.

Janones publicou em seu canal do WhatsApp "Exército de Lula" uma foto ao lado de Aránzazu Figueroa, responsável pela estratégia digital do PSOE.

Reuters Janones e Lula em comemoração pela vitória no segundo turno; deputado tem minimizado sua participação na eleição espanhola, afastando críticas de interferência

Em entrevista ao jornal digital El Español, o deputado afirmou que sua colaboração com a equipe de Sánchez incluiu gravações, orientações e sugestões, mas minimizou seu envolvimento na campanha: "Aceitei o convite para ajudar de alguma maneira, mas de forma sutil, para que não seja confundido com uma interferência brasileira nas eleições espanholas."

A mensagem foi repetida em entrevista ao El País no domingo.

"Compartilhei com eles [lideranças do PSOE] nossa experiência, dei algumas recomendações e conversei com a jovem responsável pelo canal [Figueroa]. Mas não participo diretamente da campanha de Sánchez", disse Janones. "Estou sob a liderança de Lula. E ele, como estadista que é, não interfere nas eleições de outros países."

Tanto o governo espanhol quanto o PSOE negam que Janones esteja assessorando formalmente a campanha de Sánchez ou que haja planos para isso. A justificativa é que a estratégia digital socialista já vinha sendo desenvolvida há muito tempo e segue uma linha diferente daquela adotada pelo brasileiro.

Ainda assim, chamam a atenção algumas semelhanças. Por exemplo, uma das iniciativas da campanha de Sánchez foi a criação do canal de WhatsApp "La Fuerza de la Gente", administrado por Figueroa, que publica conteúdos para mobilizar apoiadores do PSOE.

Algumas mensagens lembram a dinâmica do "Exército de Lula", como orientações aos seguidores para ajudar o canal a crescer e uma lista de regras para neutralizar "o algoritmo dos ultras ["ultradireitistas"]" e "deixar a extrema direita sem oxigênio". A iniciativa espanhola, porém, tinha cerca de 91 mil seguidores até terça-feira (24), contra os mais de 10 milhões alcançados por Janones durante a campanha.

As limitações para 'fórmula' da esquerda brasileira na Espanha

Reuters Forte uso de celular e das redes sociais no Brasil ajuda a explicar sucesso da estratégia de Janones, mas esse uso é menos intenso na Espanha

O próprio Janones reconheceu limites à aplicação da estratégia brasileira ao estimar, na entrevista ao El País, que apenas "entre 50% e 60%" dessa estratégia poderia ser reproduzida nas eleições espanholas. Uma das razões seria que poucos países superam o Brasil em tempo diário de navegação na internet. De fato, segundo o relatório Digital 2025, da We Are Social e Meltwater, os brasileiros passam, em média, 3h32 por dia nas redes sociais, contra 1h55 dos espanhóis — ou seja, 84% a mais.

Para Susanne Gratius, professora de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Madri (UAM) e pesquisadora associada do CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), outros fatores limitam a adoção da estratégia de Lula na Espanha.

"Para começar, enquanto Lula tinha pouca presença nas redes sociais, Sánchez já é muito ativo. Além disso, a polarização política espanhola não é comparável à brasileira, já que a maioria dos eleitores têm posições mais moderadas," explica Gratius.

Ela observa que Feijóo também é mais moderado que Flávio Bolsonaro (PL), derrotado por Lula no segundo turno.

E o sistema político espanhol é diferente. Enquanto o Brasil é uma república presidencialista, com eleições em dois turnos, que frequentemente culminam em uma votação entre apenas dois candidatos, a Espanha é uma monarquia parlamentarista. Na prática, os eleitores escolhem em um turno deputados que, por sua vez, elegem o chefe de governo. A cada eleição geral, há múltiplas opções nas urnas.

Segundo as pesquisas, o cenário mais provável para o resultado da eleição do dia 29 é a vitória de uma coalizão de direita liderada pelo PP, com possível participação do Vox, partido de direita radical e forte viés anti-imigração.

Pelo agregador de pesquisas do El País, por exemplo, o PP teria 31,4% das intenções de voto, contra 29,1% do PSOE e 17,9% do Vox. Somando 1,8% de outro partido (o Se Acabó La Fiesta, SALF), o bloco da direita chegaria a 51,1%, contra 38,7% da esquerda. A pesquisa 40dB, também para o El País, projeta que, juntos, PP e Vox poderiam conseguir cerca de 187 das 350 cadeiras do Congresso, o que seria suficiente para formar governo.

"A situação seria mais semelhante [à brasileira] se a disputa fosse apenas entre Sánchez e Santiago Abascal [líder do Vox], por exemplo," diz Gratius.

Para José Javier Olivas Osuna, professor de Ciência Política da Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) e pesquisador associado da London School of Economics (LSE), não surpreende que o PP tenha lançado sua versão do vídeo em estilo anime antes do PSOE: "O PP se antecipou ao PSOE no uso de vídeos com IA [inteligência artificial] na campanha, até por sua necessidade de disputar o voto jovem com o Vox."

Em montagens nas redes sociais, Feijóo aparece como rapper, coberto de correntes, ou cantando reggaeton.

"Feijóo é um burocrata da Galícia [região que governou de 2009 a 2022], enquanto o Vox construiu uma imagem de partido irreverente, que se atreve a transgredir limites e convenções. Nesse contexto, as redes sociais têm sido um instrumento importante para o PP tentar rejuvenescer a imagem de seu candidato," comenta Olivas.

Reações ao papel de Lula na eleição espanhola

Reuters TV em bar em Madri mostra debate entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo em debate; sucesso da campanha de Lula está influenciando comunicação de partidos adversários

Sánchez tem mencionado a vitória de Lula como prova de que ainda é possível reverter as pesquisas desfavoráveis.

"A virada épica que você conseguiu no Brasil me leva a uma conclusão: quando a esquerda acredita na vitória — apesar das análises e pesquisas desfavoráveis —, acaba conquistando essa vitória," disse o primeiro-ministro espanhol ao brasileiro durante a visita, como mostra um vídeo divulgado pelo PSOE.

A proximidade entre os dois líderes também tem provocado reações na oposição espanhola. O próprio Feijóo criticou o primeiro-ministro espanhol por, supostamente, gastar muito tempo com o Brasil.

"[Precisamos de] menos olhar para fora e mais cuidar dos problemas da Espanha. Menos olhar para o Brasil e mais olhar para como encher a geladeira com alimentos básicos", disse o líder do PP dias antes da chegada de Lula.

Isabel Díaz Ayuso, governadora da Comunidade de Madri, também do PP, associou a presença de Lula a "forças externas" que tentariam influenciar as eleições.

"[Essas] são eleições fundamentais para a Europa e especialmente para o continente americano, porque todo o mundo hispânico está agora de olho nessas eleições. Há cada vez mais forças externas — por exemplo, agora com a presença de Lula", afirmou à emissora argentina Radio Mitre.

Lula e Sánchez estreitaram seus laços políticos nos últimos anos e estão entre as principais referências da esquerda internacional. O apoio de Lula à campanha do socialista espanhol, porém, levanta dúvidas sobre o futuro das relações Brasil-Espanha caso a direita vença as eleições de domingo, especialmente diante de uma possível coalizão com o Vox.

Segundo Sergio Caballero, professor de Relações Internacionais da Universidade Nebrija, uma vitória da direita não deve comprometer as relações econômicas entre Brasil e Espanha, já que os vínculos empresariais entre os dois países estão consolidados.

"Mas o mesmo não se pode dizer das relações políticas. Nos últimos anos, sob o governo Sánchez, a Espanha desempenhou um papel importante na aproximação da América Latina e do Brasil com a União Europeia, sendo uma das principais forças defensoras do acordo comercial com o Mercosul", comenta.

"Essa sintonia política e o papel da Espanha como articuladora da relação Europa-América Latina tenderiam a enfraquecer sob um governo da direita. E Feijóo também teria menor projeção internacional. É ilustrativo, por exemplo, que ao contrário de Sánchez, ele não fale inglês."

Caballero acrescenta que o eventual grau de distanciamento político entre Brasil e Espanha também dependeria do peso do Vox em uma coalizão de governo.

"O partido de Abascal poderia assumir posições mais antagônicas ao governo Lula, gerando tensões em áreas como imigração e comércio", afirma.

Ainda assim, nenhum dos especialistas consultados pela BBC News Brasil prevê uma eventual ruptura diplomática caso a direita vença. Para Gratius, mesmo que a perspectiva de uma relação entre Abascal e Lula seja ruim, é improvável que o Vox controle a política externa espanhola.

"O PP tenderia a manter o Ministério das Relações Exteriores. Até porque as posições eurocéticas do Vox poderiam criar muitas dificuldades para o governo espanhol", completa.