Francesca Paola Albanese é uma jurista e professora italiana, especializada em direito internacional e direitos humanos - (crédito: AFP)

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos declarou, nesta sexta-feira (27), estar "muito preocupado" com a decisão da Costa Rica de impedir, na quinta-feira, a entrada no país de Francesca Albanese, sua relatora para os Territórios Palestinos.

"Pedimos às autoridades que reconsiderem a decisão com urgência e permitam a sua entrada no país", afirmou Volker Türk em uma mensagem na rede social X.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Albanese, que acusa Israel de genocídio e crimes de guerra na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, chegou na quinta-feira ao aeroporto Juan Santamaría, em San José, para receber, nesta sexta-feira, o título honoris causa da Universidade da Costa Rica (UCR), uma prestigiosa instituição pública.

No entanto, as autoridades de imigração do país impediram sua entrada pois, segundo Omer Badilla, da Direção-Geral de Migração e Estrangeiros, existe contra ela um "alerta internacional por vínculos com atos terroristas".

"É uma vergonha (...). É muito lamentável o que aconteceu", reagiu Albanese no aeroporto que atende San José.

O governo dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, adotou sanções contra Albanese por suas críticas à política de Washington em Gaza, que incluem a proibição de entrada em território americano e restrições financeiras.

"É lamentável que um país se alinhe às decisões pouco justas dos Estados Unidos", disse a relatora após ter sua entrada proibida.