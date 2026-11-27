Os resultados dificultam alcançar a meta de crescimento estabelecida pelo governo do presidente de centro-direita Emmanuel Macron - (crédito: AFP)

A França entrou em leve recessão, anunciou nesta sexta-feira (27) o instituto oficial de estatísticas Insee, o que fragiliza as previsões de crescimento de um governo já sob pressão para conter os gastos e sanear as combalidas contas públicas.

O anúncio aconteceu poucas horas antes da revisão, por parte da agência S&P Global, da nota sobre a dívida soberana da França. Os economistas esperam um rebaixamento, em um cenário orçamentário e político incerto, após semanas de protestos sociais.

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Segundo os dados do Insee, o Produto Interno Bruto (PIB) da segunda maior economia da União Europeia recuou 0,2% no terceiro trimestre, após uma estagnação no segundo e uma queda de 0,2% nos primeiros três meses de 2026.

Mas, por trás dos índices, os dados atualizados em volume mostram que o país entrou no segundo trimestre em uma recessão "técnica", caracterizada por dois trimestres consecutivos de queda.

Após o resultado de 665,7 bilhões de euros no fim de 2025, o PIB recuou progressivamente nos três primeiros trimestres deste ano, a 664,4 bilhões, 664,2 bilhões e 662,6 bilhões de euros, respectivamente.

"Agora, temos um retrocesso muito leve do PIB durante o segundo trimestre" afirmou Marie Leclair, do Insee, durante uma entrevista coletiva. "Tecnicamente, pode-se dizer que estamos em recessão", acrescentou.

Em um clima sombrio, o economista Sylvain Bersinger, da consultoria Bersingéco, observa um "ponto positivo": a inflação desacelerou a 2,9% em termos anuais em novembro, após 3,4% em outubro, devido a um alívio nos preços dos derivados do petróleo.

"Período difícil"

Os resultados dificultam alcançar a meta de crescimento estabelecida pelo governo do presidente de centro-direita Emmanuel Macron, de 0,5%. O Banco da França anunciou uma estimativa "ao redor de 0,3%".

No fim de outubro, o ministro das Finanças, Roland Lescure, alertou que a economia caminharia na direção de um "muro" se não fossem cortados bilhões de euros em gastos públicos nos orçamentos de 2027 para controlar o déficit.

Mas o governo não tem maioria parlamentar para aprovar um ajuste fiscal importante para 2027, o que o deixa exposto a moções de censura quando não consegue acordos no Parlamento.

Os planos orçamentários do governo também são baseados em uma previsão de crescimento de 1% para o próximo ano, número que o Executivo admitiu que está sob risco.

"Os números confirmam um período difícil e alguns fatores conjunturais claramente identificados neste ano: choque energético, ondas de calor e seca, ciclo eleitoral", comentou Lescure.

"Mas o retorno à normalidade da produção de energia, a recuperação do setor aeronáutico e uma retomada agrícola em 2027 nos permitem prever uma melhora nos próximos trimestres", acrescentou.

Dentro de cinco meses, os franceses devem escolher o sucessor de Macron. A candidata de extrema direita Marine Le Pen lidera as pesquisas, seguida pelo veterano político de esquerda radical Jean-Luc Mélenchon.