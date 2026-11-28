Dois funcionários de Médicos Sem Fronteiras morrem em bombardeio israelense em Gaza - (crédito: Omar AL-QATTAA / AFP)

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) expressou, neste sábado (28), sua indignação após um ataque israelense ter matado, na véspera, dois membros de sua equipe em uma clínica na Cidade de Gaza, pessoas que Israel acusou de serem "terroristas" do Hamas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também condenou o ataque no território palestino, devastado por dois anos de guerra, onde Israel e Hamas acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo acordado em outubro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

"Estamos consternados e indignados com o assassinato de dois de nossos colegas, ambos seguranças, em um ataque israelense contra uma de nossas clínicas em Gaza", declarou MSF na rede social X. Com isso, sobe para 17 o número total de funcionários da organização mortos na Faixa de Gaza.

"Nossas instalações estavam claramente identificadas com os logotipos de MSF, e sua localização havia sido comunicada ao exército israelense, que tinha conhecimento dela", acrescentou a organização.

As forças armadas israelenses anunciaram durante a noite, via Telegram, que haviam "atacado e eliminado dois terroristas na Cidade de Gaza que também trabalhavam para a organização internacional MSF" e que "exerciam funções de segurança em uma clínica" administrada pela ONG.

Os dois mortos foram identificados como Ahmad Abu Hasira e Moaz Sobh; este último foi apontado como comandante de um grupo de artilharia da organização islamista palestina.

Os familiares de Hasira rejeitaram essa versão e, neste sábado, levaram seu corpo pelas ruas de Gaza durante o cortejo fúnebre.

"Ele era um civil desarmado, sem qualquer vínculo com uma facção política ou com uma organização militar da Faixa de Gaza. Foi atacado enquanto exercia seu trabalho", declarou à AFP um de seus familiares, que também se chama Ahmad Abu Hasira.

"Pedimos à comunidade internacional que aja para pôr fim a essa criminalidade persistente, aos assassinato diários e ao derramamento de sangue", acrescentou.

Ataques "escandalosos"

"Os ataques contra centros de saúde, profissionais de saúde e trabalhadores humanitários em Gaza são escandalosos e inaceitáveis", denunciou no X o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O Exército israelense afirmou que seu ataque não tinha como alvo um hospital e que não danificou nenhuma infraestrutura médica.

MSF havia declarado anteriormente que levava a sério as acusações das autoridades israelenses, segundo as quais alguns membros de sua equipe teriam vínculos com o "terrorismo".

A organização esclareceu que "nunca empregaria, conscientemente, pessoas que participassem de atividades militares" e que aplicava procedimentos rigorosos de seleção de sua equipe.

Apesar do cessar-fogo teoricamente em vigor, o Exército israelense realiza ataques periódicos no território e afirma que estes têm como alvo combatentes do Hamas.

O governo em fim de mandato de Benjamin Netanyahu havia prometido que, apesar da trégua, continuaria perseguindo os participantes do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Mais de 1.650 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo, segundo um levantamento da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

No mesmo período, o Exército israelense registrou a morte de sete soldados e de um prestador de serviços civil.