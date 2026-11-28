Aeronave da Delta Air Lines foi instruído a cancelar o pouso quando o terremoto começou - (crédito: AFP)

Um avião de passageiros arremeteu antes de pousar no Aeroporto Internacional de Los Angeles no momento em que o terremoto de magnitude preliminar de 5 na escala Richter atingiu a Califórnia, nos Estados Unidos. Um vídeo registrou a cena na manhã deste sábado, 28.

O vídeo mostra que o avião da Delta Air Lines foi instruído a cancelar o pouso quando o terremoto começou, relatou o jornal norte-americano Los Angeles Times. "Delta 1972, arremeta, estamos tendo um grande terremoto", diz uma voz no áudio das imagens do Airline Videos Live. O canal transmite ao vivo as operações aéreas no aeroporto californiano.

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O avião acabou pousando na sequência, às 10h01 (horário local) conforme o site Flight Aware citado pelo jornal.

O epicentro do tremor ocorreu a cerca de três milhas a oeste do Píer de Hermosa Beach e a sudoeste do Píer de Manhattan Beach, ainda conforme o jornal californiano. Não há relatos de feridos, mas o LA Times informou que uma nuvem de fumaça foi vista subindo da refinaria da Chevron em El Segundo - a cidade emitiu um alerta de que a refinaria estava "passando por um incidente de queima de contingência" e que os bombeiros estavam respondendo ao chamado.

*Com informações da Associated Press (AP)