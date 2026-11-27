Pesquisadores descobriram que uma espécie de porco-espinho encontrada no México é capaz de emitir um brilho intenso em tons de azul, verde e amarelo quando exposta à luz ultravioleta (UV). O fenômeno, conhecido como fotoluminescência, foi documentado pela primeira vez em exemplares vivos do porco-espinho-anão-peludo-mexicano (Coendou mexicanus) e pode contribuir para o monitoramento e a conservação da espécie em seu habitat natural.

A descoberta foi detalhada em um estudo publicado no último 16 de novembro na revista científica Neotropical Biology and Conservation, conduzido por pesquisadores que atuam no El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), no México. Os resultados também foram repercutidos pelo portal de divulgação científica IFLScience. Veja as imagens:

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De hábitos noturnos e solitários, o mamífero passa parte da vida entre as copas das árvores, onde sua coloração natural permite que ele se misture à vegetação. Sob a luz ultravioleta, no entanto, os espinhos do animal assumem tonalidades azuladas e esverdeadas, enquanto as solas das patas apresentam um brilho amarelo intenso.

A primeira observação do fenômeno ocorreu em junho de 2024, quando o pesquisador Jonathan Pérez-Flores, um dos autores do estudo, utilizou uma lanterna ultravioleta durante a avaliação clínica de duas fêmeas da espécie. Desde 2023, a instituição científica auxilia autoridades ambientais mexicanas no resgate, manejo e atendimento desses animais na cidade de Chetumal, no estado de Quintana Roo.

Nos três meses seguintes à descoberta, os cientistas analisaram 20 porcos-espinhos adultos, sendo 17 fêmeas e três machos. Todos apresentaram fotoluminescência, independentemente do sexo. A cabeça, região com a maior concentração de espinhos, foi a parte do corpo em que o brilho se manifestou com mais intensidade.

A fotoluminescência ocorre quando determinados tecidos absorvem luz de comprimentos de onda mais curtos e a reemitem em comprimentos de onda mais longos. Isso significa que, diferentemente dos organismos bioluminescentes, esses porcos-espinhos dependem de uma fonte externa de luz para apresentar o brilho.

O fenômeno não é exclusivo da espécie mexicana. Um levantamento publicado em 2023, citado pelos pesquisadores, identificou a fotoluminescência em 125 espécies de mamíferos. A característica também já foi observada em peixes, anfíbios, répteis e aves.

A função biológica da fotoluminescência, entretanto, permanece desconhecida. Entre as possibilidades investigadas está a comunicação entre indivíduos durante a noite.

Entre julho e dezembro de 2024, os pesquisadores realizaram 12 expedições noturnas, utilizando lanternas ultravioletas para procurar os mamíferos na vegetação. Ao todo, foram registrados 20 avistamentos, embora não tenha sido possível determinar se alguns animais foram observados mais de uma vez.