Catadores de recicláveis: parceria essencial

Dos muitos desafios enfrentados pela cadeia de reciclagem, a coleta e a destinação adequada das embalagens pós-consumo estão entre os principais. A atuação das cooperativas e associações de catadores é, nesse sentido, essencial para que os resíduos sejam, de fato, reciclados e para que o país avance rumo ao desenvolvimento sustentável. O Dia Mundial dos Catadores e das Catadoras de Materiais Recicláveis, celebrado em 1º de março, põe luz sobre a importância do trabalho da categoria e de suas contribuições fundamentais na estratégia de minimizar danos ambientais, ampliar a coleta adequada e o aproveitamento dos resíduos urbanos. Reforça a importância de ocuparem o merecido protagonismo.

Acompanhando o esforço de todos em prol de uma sociedade resíduo zero, a indústria de bebidas não alcoólicas, uma das maiores usuárias de embalagens recicláveis, vem demonstrando — com ações concretas — um crescente comprometimento com a economia circular e com a implementação de sistemas de logística reversa. Prova disso é o investimento na evolução das embalagens para maior reciclabilidade, além da ampliação do portfólio de embalagens retornáveis, que acaba por reduzir a produção de resíduos sólidos. As empresas do setor de bebidas não alcoólicas são as que têm o melhor portfólio de circularidade do Brasil: 57% das garrafas PET, 100% das latas de alumínio são recicladas e todo o vidro é retornável. A indústria tem acompanhado e apoiado as vigentes discussões sobre o tratado global de plásticos e sobre novas legislações a respeito do material no Brasil. Nao temos medido esforcos para cumprir nossas metas e inovar no sentido de preservar o meio ambiente. Os catadores, grandes parceiros da indústria, têm um papel fundamental nesses resultados.

Por isso, ao longo dos últimos anos, a indústria de não alcoólicos tem se empenhado no fortalecimento de parcerias, como a assinatura de um protocolo de intenções entre a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), instituição que orgulhosamente presido, e a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat). Além disso, nossas mais de 72 associadas — pequenas, médias e grandes empresas de norte a sul do Brasil — têm implementado diversos investimentos para apoiar os catadores, principalmente durante a realização de grandes eventos, incluindo ações de treinamento, fornecimento de EPIs, incentivo financeiro e compra de material reciclado a preços justos. Essas ações têm ocorrido tanto para o alumínio, que tem alto poder econômico no Brasil, quanto na busca da valorização de outros materiais recicláveis, como o PET e o vidro. Consumidores cada vez mais educados e conscientes exigem das suas marcas favoritas um grande empenho na agenda ESG e tratar adequadamente seus resíduos é uma das pautas prioritárias nessa agenda, com iniciativas de reconhecimento nacional e internacional de nosso setor.

Este ano, vamos dar um passo ainda maior. Como forma de conscientizar a sociedade sobre o descarte correto de embalagens, será lançada, nos próximos meses, a segunda fase da campanha "Crie esse Hábito", resultado de parceria firmada, desde 2022, entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA) e a Abir. A primeira fase da campanha contou com vídeo educativo, peças nas redes sociais e esteve por um mês nas telas das esteiras de bagagem do Aeroporto de Brasília. Agora, a campanha vai ganhar o importante reforço da Ancat, destacando a relevância do trabalho diário realizado pelos catadores e do descarte consciente de embalagens consumidas fora de casa. Essa união inédita e de extrema relevância para o pais na agenda ambiental. A união de esforços no avanço da gestão de resíduos envolve responsabilidades compartilhadas entre indústria, sociedade e governo.

A participação ativa dos catadores e de suas respectivas cooperativas é fundamental não apenas para promover o crescimento econômico, mas também para proteger o planeta e seus recursos naturais. Reconhecer e apoiar esses profissionais é essencial para construirmos uma sociedade mais inclusiva e consciente de sua responsabilidade ambiental, rumo a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.

Um brinde aos catadores e catadoras de materiais recicláveis!

» VICTOR BICCA, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir).