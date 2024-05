Artigo: Do tempo do Jeca Tatu à olericultura 4.0

WARLEY MARCOS NASCIMENTO*



Na obra Urupês (1918), Monteiro Lobato dá vida ao que seria seu mais famoso personagem: o caboclo Jeca Tatu, descrito como um caipira indolente, desleixado, sempre de cócoras e pés descalços, sem educação, cultura, ambição ou disposição para melhorar de vida. Símbolo de um país agrário, pobre e atrasado, o Jeca Tatu virou sinônimo do caipira ingênuo brasileiro.

Há cinco décadas, importávamos alimentos. A nossa agricultura, concentrada nas regiões Sul e Sudeste, apresentava baixa produção agrícola, com uma crise no abastecimento, que provocava insegurança alimentar. A pobreza rural era uma realidade, e as políticas públicas eram insuficientes para o desenvolvimento agrícola.

Na cadeia produtiva de hortaliças, a situação também era precária. Os pequenos produtores dependiam de sementes importadas, geralmente de países de clima temperado, não havia sistemas de produção estabelecidos para as condições tropicais, as produtividades obtidas eram bastante baixas e a qualidade do produto, na maioria das vezes, deixava a desejar. Tínhamos, inclusive, irregularidades na oferta de produtos durante o ano, com menor variedade de produtos ofertados.

Nas décadas de 1960 e 1970, observou-se, em todo o território nacional, em maior ou menor intensidade, uma completa desorganização estrutural em todas as etapas e processos responsáveis pelo sistema de produção e distribuição de hortaliças no país. Assim, foi criado, pelo Decreto nº 70.502, de 11 de maio de 1972, o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (Sinac), que tinha o objetivo principal de aumentar a produtividade do sistema de comercialização de produtos agrícolas, por meio de várias ações, como a adoção de tecnologias modernas de manuseio, processamento e transporte. Em 1977, foi criado o Programa de Apoio à Produção e à Comercialização de Produtos Hortigranjeiros (Prohort), que organizou e modernizou a produção nacional de hortaliças no país.

Nesses 50 anos, o Brasil foi capaz de criar um modelo sustentável e competitivo de agricultura tropical, sem paralelo no mundo, especialmente falando das commodities, como soja, milho, café, algodão etc. Para as hortaliças, a situação foi totalmente diferente (e melhor). Produzimos o ano inteiro, de norte a sul, e nos diferentes sistemas de produção (convencional, orgânico, hidropônico e protegido, incluindo as fazendas verticais — indoor).

Existe, assim, com raras exceções, uma regularidade na oferta dos produtos durante todo o ano. Alcançamos altas produtividades, comparadas com aquelas obtidas em países mais desenvolvidos. Tudo isso, graças ao desempenho da pesquisa, do trabalho da extensão rural, e claro, do empreendedorismo dos nossos produtores, empresas e dos demais atores da cadeia produtiva de hortaliças.

É verdade que ainda temos que avançar na utilização dessas novas tecnologias e incrementar o modelo de produção, principalmente nos pequenos agricultores e na agricultura familiar. Há ainda um grande contraste em determinadas regiões e cadeias produtivas de hortaliças quanto à inovação nas propriedades e, claro, na utilização de algumas tecnologias mais modernas.

As hortaliças são mais lucrativas que outras culturas, como as de grãos, por exemplo, com uma realidade bem mais complexa, e o sucesso dos negócios com essa cadeia produtiva depende de vários fatores. Sabe-se que as hortaliças são culturas temporárias e, assim, necessitam de um maior investimento inicial, sendo que, nosúltimos anos, tem-se verificado um aumento expressivo dos custos de produção em várias cadeias produtivas de hortaliças. Preço de insumos, principalmente adubos, alto custo da mão de obra e, por fim, aumento do combustível observado nos últimos meses, tudo isso afetando o preço do produto final.

O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária encerrou 2023 com faturamento de R$ 1,25 trilhão, valor 2,6% menor do que no ano anterior. O VBP é o faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais, considerando as produções agrícolas e pecuárias, com a média de preços recebidos pelos produtores de todo o país, segundo estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Em relação às hortaliças, o estudo do VBP mencionou apenas três — importantes — cadeias produtivas: batata (R$ 14,8 bilhões), tomate (R$ 13,0 bilhões) e cebola (R$ 2,9 bilhões). Considerando apenas estas três cadeias de hortaliças, o VBP atingiu a soma de R$ 30,7 bilhões, valor superior ao das cadeias do arroz, feijão e tantas outras.

Finalmente, a cadeia produtiva de hortaliças tem uma enorme importância para a economia brasileira, além da geração de empregos, da manutenção do homem (e da mulher) no campo, e claro, do fornecimento de alimentos de alto valor nutricional (vitaminas, sais minerais, fibras e antioxidantes) para a nossa população. Várias décadas se passaram, e com o acesso a novas tecnologias, a olericultura brasileira saiu de uma situação "Jeca Tatu" para uma olericultura 4.0.

*Chefe-geral da Embrapa Hortaliças e Presidente da Associação Brasileira de Horticultura (ABH)

