Celebrando o 100º aniversário de Charles Aznavour: um ícone atemporal

O cantor franco-armênio Charles Aznavour posa durante uma sessão de fotos em Paris no dia 16 de novembro de 2017. - (crédito: JOEL SAGET/AFP)

Em 2024, o mundo comemora o centenário do nascimento do lendário cantor, compositor, ator e diplomata franco-armênio Charles Aznavour. Seu impacto na música e na cultura transcendeu gerações, deixando uma marca indelével que continua a ressoar hoje..Ele é autor de mais de 800 músicas; mil gravações em francês, inglês,italiano, alemão, espanhol e armênio; e vendeu mais de 100 milhões de discos.

Nascido em 22 de maio de 1924, em Paris, em uma família de imigrantes armênios artistas, a jornada de Aznavour para se tornar um dos artistas mais celebrados do século 20 foi marcada por resiliência, paixão e talento. A carreira bem-sucedida de Aznavour começou no pós-Segunda Guerra Mundial, quando ele se apresentava em cabarés e pequenos locais, aprimorando sua arte e desenvolvendo seu estilo único. Sua grande oportunidade veio nos anos 1950, com músicas como Sur ma vie e Jezebel, que destacavam sua voz emotiva e letras tocantes.

Uma das qualidades mais notáveis de Aznavour era sua capacidade de transmitir emoção crua por meio de sua música. Suas canções exploravam temas de amor, perda, saudade e a experiência humana com uma profundidade e sinceridade que ressoava com o público em todo o mundo. Faixas como La Bohème, Hier Encore e Emmenez-Moi capturavam a essência das alegrias e tristezas da vida, conquistando uma base de fãs devotada em todos os continentes.

Além de seu talento musical, Aznavour também foi um ator talentoso, estrelando mais de 60 filmes ao longo de sua carreira. Seus papéis em filmes como Shoot the Piano Player e Tirez sur le pianiste destacaram sua versatilidade e ajudaram a solidificar seu status como ícone cultural.

Ao longo de sua vida, Aznavour permaneceu profundamente ligado à sua herança armênia, usando sua plataforma para conscientizar sobre o Genocídio Armênio e defender o reconhecimento e a justiça. Em 1988, após um terremoto devastador na Armênia, ele fundou a organização beneficente Aznavour for Armenia, que ainda está ativa na Armênia hoje. Sua dedicação às causas humanitárias lhe rendeu a admiração dos fãs e o respeito dos líderes mundiais.

À medida que Aznavour chegava aos seus últimos anos, sua paixão pela performance nunca diminuía. Ele continuou a fazer turnês extensas, cativando o público com sua presença carismática no palco e repertório atemporal. Apelidado de "Frank Sinatra da França", suas turnês incluíam apresentações lotadas no Carnegie Hall, Royal Albert Hall de Londres, Espaço das Américas e Vivo Rio.

Mesmo em seus 90 anos, ele permanecia uma figura ativa e influente na indústria da música, provando que a idade não é uma barreira para a criatividade e a arte. Enquanto no Brasil, onde se apresentou muitas vezes, ele ressaltava o calor das pessoas e, é claro, a música. O impacto de Charles Aznavour vai além de sua música e filmes. Seu legado vive por meio dos inúmeros artistas que inspirou e do impacto duradouro de seu trabalho na cultura popular.

O centenário de seu nascimento está incluído no Calendário da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) de aniversários de personalidades eminentes, e o mundo presta homenagem a Charles Aznavour, celebrando uma vida que enriqueceu inúmeros corações e mentes com sua beleza e autenticidade. Embora ele já não esteja entre nós, sua voz continua a ecoar pelos anais da história, nos lembrando do poder da música para tocar nossas almas e transcender barreiras de tempo e espaço.

*MARIA YEAGANIAN, Adida cultural da Embaixada da Armênia