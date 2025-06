Samba de Mainha

Ao chegar a Salvador, vinda de Juazeiro, cidade no Norte da Bahia, Ivete Sangalo foi trabalhar como vendedora, numa loja do Shopping Iguatemi, para ajudar no sustento da família; e passou a cantar no Canôa, bar do Hotel Méridien, localizado no bairro do Rio Vermelho.

Lá, descoberta por um produtor, foi convidada para substituir Durval Lélys como vocalista da Banda Eva. À época, um disco do grupo que liderava, gravado ao vivo, ao ser lançado, vendeu impressionantes 2.500 milhões de cópias, contribuindo para popularizar a axé music em todo o Brasil.

Logo depois, Ivete partiu para carreira solo e tornou-se uma das artistas de maior sucesso da música popular brasileira que, em suas apresentações, iria reunir incontáveis fãs em todo o país, inclusive em Brasília. Aqui, depois de um show que superlotou o Ginásio Nilson Nelson, passou a comandar um bloco na Micarecandanga, em algumas edições.

Mas foi, em 23 de maio de 2019, na Praça das Fontes do Parque da Cidade, onde ela cantou na capital federal pela última vez. À época, havia incluído em seu repertório canções românticas como A lua que te dei e Se eu não te amasse tanto assim.

Entrevistei a cantora várias vezes, aqui, no DF; no camarote que ela mantinha na Barra Avenida, durante o carnaval de Salvador; e também em São Paulo. Lá ela reuniu a imprensa para divulgar o lançamento do álbum As Super Novas, com direito a concorrida festa no edifício Terraço Itália.

No ano seguinte, quando do megaconcerto no Maracanã, o templo do futebol, no Rio de Janeiro, a convite da produção, estava entre os 50 mil espectadores. Aliás, foi a partir dali que a torcida do Flamengo adotou Sorte Grande como um dos seus cantos, ao reverberar o refrão: Poeira, poeira/ Levantou poeira...

Numa demonstração de versatilidade, enquanto intérprete, a estrela acaba de lançar Ivete Clareou, projeto de samba, gênero que é parte de suas raízes musicais e lhe permite reverenciar Clara Nunes.

Segundo ela, Conto de areia foi a primeira música que aprendeu a cantar — ainda na infância. Certamente esse clássico estará no repertório do show que estreia em São Paulo, em 25 de outubro. Depois, em turnê, segue para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, entre 25 de outubro e 13 de dezembro. Por enquanto, Brasília não consta do roteiro, mas os fãs de Mainha (como a chamam seus seguidores), na capital federal, estão na maior expectativa para que isso ocorra.