Amigos e leitores celebram legado de Irlam Rocha Lima em lançamento de novo livro

Nesta segunda-feira (23/6), Irlam Rocha Lima lança o livro Artes em Festa – 50 anos de reportagem cultural e reúne público que aprecia a meia década do seu trabalho como jornalista no Correio Braziliense. Com ilustrações de Kleber Sales, Artes em festa é o segundo livro publicado pelo jornalista e reúne artigos escritos na página de Opinião do jornal selecionados pela jornalista Clara Arreguy.

Marcia Zarur, jornalista e escritora, esteve no evento para prestigiar comunicador. “Eu acho que o Irlam é uma grande referência para todos os jornalistas e para quem é da área de cultura. Não tem como falar da história da cultura brasiliense, da cultura candanga, sem falar do Irlam, porque ele perpassa toda essa história. É um sucesso, é uma vida”, comenta.

Adriana Izel, jornalista que trabalhou com Irlam na editoria de Cultura, destaca que quando era estagiária, aprendeu muito com ele. “Foi ele que me puxou pela mão, me levou a vários shows, me mostrou os produtores, me colocou pra ir em viagens no lugar dele”, relembra. “Ele deu oportunidade para muitos artistas, muita gente que estava começando. Ivete, Gil, Maria Bethânia são pessoas que lembram dele até hoje”, comenta.

Para a jornalista, a valorização do trabalho de Irlam vem da gratidão ao espaço que ele deu a todos.

“A gente estar aqui hoje, celebrando esses 50 anos dele ativo, dando oportunidade para artistas locais, tanto das antigas, como gente nova, e ele ainda escrevendo sobre isso, é muito importante para a cidade e para a cultura do Brasil também”, destaca Adriana.

Nita Queiroz, jornalista da Rádio Cultura, descreve Irlam como um farol para qualquer profissional que queira fazer comunicação cultural na capital. “ A gente sempre pensa no Irlam Rocha Lima, como essa bússola, esse cara que foi pioneiro nessa área, coleciona tantas entrevistas que enchem os olhos de qualquer repórter cultural”, elogia. Nita destaca que é uma admiradora do trabalho do jornalista. “É um prazer muito grande estar aqui hoje, poder falar isso para ele, poder falar da minha admiração e pegar esse livro que eu tenho certeza que deve trazer preciosidades”, destaca.

Liana Sabo, jornalista do Correio há 57 anos, dividiu boa parte da trajetória no jornal com ele. “Irlam é único. A gente cobria eventos, conversava, entrevistava as pessoas e ia para o jornal escrever. Depois de tanto tempo, mesmo com as novas tecnologias, ele segue o mesmo”, destaca. “Irlam é a única pessoa que vai em todos os shows, todos os eventos. Ele é um repositório de informação, por isso é tão respeitado, pela sua dedicação e competência”, elogia a colega de profissão.