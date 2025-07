Tarifaço de Trump: a guerra ideológica agora ameaça o seu bolso

Em relação aos efeitos práticos da artilharia tarifária de Trump contra o Brasil, é preciso aguardar a publicação efetiva da decisão anunciada pelo presidente norte-americano - (crédito: Ilustração gerada pelo Gemini One com base no artigo)

A ameaça de Donald Trump de tarifaço às exportações brasileiras para os Estados Unidos é mais um triste capítulo da trágica polarização política em que vivemos. O extremismo existente provocou mortes no país, com ao menos dois casos durante a campanha eleitoral de 2022; seguiu com o quebra-quebra na área central de Brasília na noite da diplomação de Lula; agravou-se com a tentativa de explosão de um caminhão-tanque na véspera de Natal; e culminou com a tentativa de golpe de Estado na Praça dos Três Poderes. Agora, praticamente três anos depois, os embates entre direita e esquerda vão na contramão do que é a política: a arte do entendimento.

Em relação aos efeitos práticos da artilharia tarifária de Trump contra o Brasil, é preciso aguardar a publicação efetiva da decisão anunciada pelo presidente norte-americano. Só quando a carta com acusações políticas, divulgada apenas em redes sociais, se tornar um documento mais objetivo, com o detalhamento de quais setores serão sobretaxados, será possível uma análise mais precisa do impacto econômico. Afinal, sabemos apenas que a medida entrará em vigor em 1º de agosto.

Na seara política, por sua vez, é mais um sinal de que a campanha eleitoral de 2026 começou. Na ciência política, é voz corrente de que interferências externas em assuntos domésticos costumam fortalecer sentimentos nacionalistas. Na carta divulgada, Trump cita que o aumento tarifário é uma resposta à forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo tratado pelo Judiciário, devido ao processo criminal que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado. Como o eleitorado vai reagir à ofensiva norte-americana é um dos grandes pontos que a classe política tenta compreender e, principalmente, saber se Lula, com a popularidade em baixa, sairá fortalecido do episódio.

Ao mesmo tempo, entre os deputados ligados ao agronegócio, há um sentimento de preocupação. Dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) indicam que os produtos brasileiros que tiveram maior aumento nas exportações aos EUA em 2025 são todos ligados ao campo: carne bovina (alta de 196%), sucos de frutas (96,2%) e café (42,1%).

O agro, responsável por salvar o PIB brasileiro nos últimos semestres, teme os impactos no câmbio, o consequente aumento do custo de insumos importados e a perda de competitividade nas exportações como reflexos imediatos do tarifaço de Trump. "Entre esquerda e direita, o produtor vai pensar primeiro no próprio bolso. Não há ideologia nessa hora", comentou um deputado da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) com quem conversei ontem.

Deixar a ideologia de lado é exatamente o que todos deveriam fazer neste episódio. Em uma batalha econômica, o emprego e o custo de vida costumam sempre sair derrotados. Não há motivo para comemorar — e muito menos vibrar — com a "retaliação" de Trump ao governo brasileiro. Muitos apostam no cenário de terra arrasada para tentar colher frutos políticos no futuro.

Diante de um cenário em que a política externa se cruza com disputas internas, é crucial que as lideranças brasileiras busquem o caminho do diálogo e do pragmatismo. A polarização, que já custou caro à sociedade, agora ameaça a economia. Sem a arte do entendimento, o preço a ser pago será por toda a população, independentemente de preferências ideológicas.