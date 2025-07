Resposta a tarifaço de Trump partirá de Grupo de Trabalho, aponta Alckmin

Um Grupo de Trabalho (GT) será criado pelo governo brasileiro para reagir ao anúncio feito pelo chefe da Casa Branca, Donald Trump, de tarifar em 50% todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (10/7).

"O governo criará comitê para tratar desse assunto (tarifaço de Trump)", garantiu o vice-presidente. Divulgada oficialmente por Alckmin e em entrevistas do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o grupo de trabalho para discutir o anúncio de 50% de imposto a todos os produtos brasileiros exportados aos EUA deve ser criado nos próximos dias, disse a assessoria de comunicação da Casa Civil.

Carro Sustentável

A garantia dada por Alckmin de que o governo brasileiro criará Grupo de Trabalho para reagir à taxação anunciada por Trump foi dita pelo vice-presidente após a cerimônia de lançamento de um programa para reduzir e até isentar Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros elétricos, híbridos e modelo Flex (movidos a álcool ou gasolina).

A cerimônia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) também lançou o chamado "Carro Sustentável". Segundo Alckmin, esse veículo — também conhecido como carro popular — são compactos, fabricados no Brasil, com alta eficiência energética e ambiental.

Além dele, participaram do evento os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Meio Ambiente, Marina Silva. Também estiveram presentes representantes da indústria automobilística e de sindicatos.