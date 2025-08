Fazer mesmo com medo

A coragem nunca foi minha melhor amiga. Pelo contrário, sempre estiveram mais próximas de mim a segurança e a prudência — em uma relação que vai além da amizade, quase uma irmandade. Quando adolescente, lembro que a moda era "sair da zona de conforto". Eu me questionava, inquieto: "Por que sair dessa zona, se está justamente tão confortável?". Com o tempo descobri a resposta.

Aquela prova de vestibular, ou de um concurso depois de anos de estudo. Uma entrevista para um emprego novo. A conversa difícil quando um relacionamento chega ao fim. O início do tratamento de algum parente próximo contra uma doença terrível. A morte de um parente próximo que perdeu a luta para uma doença incurável.

A verdade é que, às vezes, a vida apresenta desafios assustadores. O medo chega a ser paralisante, e a vontade de simplesmente desistir é enorme. Seguir em frente parece impossível — mas não se engane, será a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo. E, para ajudar nesse momento, talvez algumas dicas que cultivei ao longo da vida possam servir.

Antes de tudo, vale a máxima: fazer algo mesmo com medo não te torna mais fraco. Essa é a primeira lição, e talvez a mais importante. Não estamos sozinhos enfrentando nossos medos, pelo contrário. Milhares de pessoas, neste exato momento, enfrentam adversidades com as pernas bambas de tanto medo. É normal.

Seja por algo pequeno ou uma grande mudança, tudo que fazemos com medo tem um propósito. Pensar nesse objetivo, nesse ponto-final, pode ajudar a superar a ansiedade de encarar um novo desafio. Outra coisa que pode ser útil é encarar o problema, como gosto de chamar, "por minuto".

Mesmo que o medo esteja grande, siga em frente pensando apenas no próximo passo. Tente não se abater pelo amanhã ou pelo "mais tarde". Só foque no próximo minuto. Se você conseguir chegar ao próximo minuto, já venceu parte desse medo.

Autoconfiança e energia. Pode até parecer estranho, mas tentei, recentemente, e deu certo. Está com medo? Olhe-se no espelho. Não precisa ficar repetindo "eu consigo" ou essas frases de filme. Só se olhe. Perceba seu rosto, as falhas e os acertos. Isso vai te ajudar com a autoconfiança. Não sei exatamente o porquê, mas funciona como mágica. Você se enxerga como uma pessoa, como uma existência. Outra coisa: imagine o medo como uma energia. Essa angústia toda não pesa no peito? Então que tal jogá-la para fora e usá-la como força? Imagine-se pegando esse medo e manipulando-o.

Enfrentar os medos e eventualmente sair da zona de conforto é difícil, mas é uma das melhores formas de evoluir. Não vou me aprofundar e dizer que é a "chave para ser uma pessoa melhor" ou embarcar em discursos de coach — porque realmente não é. Mas é uma forma de perceber que não somos mais crianças, que evoluímos do estado, ou do lugar, em que estávamos antes de passar por uma experiência assustadora. É uma espécie de transformação.