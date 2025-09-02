Antologia pop  

Beatlemaníaco desde a adolescência, quando ouvi pela primeira vez I want to hold your hand, no programa de Galeb Baufaker, na extinta Rádio Alvorada, volto a me ater ao legado da maior banda da história do pop rock universal, pela qual mantive admiração, mesmo depois da separação de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Na estante instalada em meu pequeno escritório e em duas gavetas de um armário, guardo, com muito cuidado, LPs, CDs e DVDs e algumas fotos do grupo, surgido há em meados dos anos 60, em Liverpool, cidade portuária da Inglaterra.

Estive lá em 2019 e vivi experiências inesquecíveis. Deparei-me com uma escultura gigantesca dos "Quatro cavaleiros do após-calypso", — como cantou Caetano Veloso em música do espetáculo Doces Bárbaros — instalada na praça que fica em frente ao braço do Mar do Norte, que liga Liverpool a Hamburgo. Explico: foi naquela cidade alemã que os Beatles fizeram suas primeiras apresentações, antes da fama.

A bordo de um ônibus, cumpri a Magical Mystery Tour, com passagem por locais que remetem ao legado da banda; e também a locais emblemáticos da trajetória do quarteto. Estive no memorial que acolhe documentário virtual sobre a história dos Beatles e comercializa objetos como camisetas, moletons e canecas. Obviamente, fui ao Cavern Club, pub onde o grupo se apresentou por, segundo consta, 300 vezes, e assisti a shows de bandas covers.

Esse preâmbulo é para anunciar o relançamento, no próximo mês, da The Beatles Anthology, com novo capítulo, musicais, um livro e a premiada série documental. O novo capítulo traz, entre outros ítens, imagens inéditas das reuniões de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entre 1994 e 1995.

Os encontros serviram, também, para eles refletirem sobre a vida compartilhada com os Beatles, supervisionada pelas equipes da Wingmett Films & Park Road Post, de Peter Jackson e Giles Martin; além da criação de novas mixagens para a maioria das músicas, remasterizadas por Giles Martin, sob a curadoria de George Martin, três álbuns duplos, 12 LPs de vinil, oito CDs e a coleção digital.

Disponível na Disney Brasil, The Beatles Anthology reinventou o documentário musical. Em vez do tratamento padrão, centrado no narrador externo e depoimentos voltados para a câmera, o que se vê são os protagonistas contando com franqueza a própria história, sem deixar de lado suas complexidades e contradições.