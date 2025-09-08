InícioOpinião
Quando a água ameaça a vida

É imperativo ao poder público conter o descarte dos rejeitos minerais nocivos às pessoas, por meio de uma fiscalização ostensiva do cumprimento das normas de preservação dos rios, das nascentes e da cobertura vegetal

A Amazônia enfrenta
A Amazônia enfrenta "pressão sem precedentes", aponta o estudo - (crédito: AFP)

Entre as 10 maiores bacias hidrográficas do mundo, a da Amazônia ocupa o primeiro lugar — 7 milhões de km². Aliás, o Brasil é destaque entre os países com elevado potencial hídrico, com 12 grandes bacias no país. Mas o acesso à água potável não chega a todos os brasileiros. Pelo menos 34 milhões de pessoas não consomem água potável e 90 milhões não dispõem de coleta e tratamento de esgotos — uma realidade com forte impacto na saúde de todos, segundo dados do Instituto Trata Brasil (ITR).

Nessa parcela da população, estão os povos indígenas, hoje privados de água limpa devido à mineração sem os necessários cuidados para evitar a contaminação dos corpos hídricos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, 1,1 milhão de indígenas (69,1%) moradores em domicílios particulares tinham abastecimento de água e ausência de saneamento básico. As dificuldades aumentam quando o território indígena é invadido pelos garimpeiros ou quando empresas de mineração ignoram as orientações técnicas que evitam impactos ambientais, inclusive nos rios e nas nascentes.

Os danos ambientais prejudiciais à vida são agravados pelos garimpos ilegais, como os que ocorrem nas terras indígenas. A tentativa de dominação do território Yanomami, em Roraima, pelos garimpeiros não é recente. Em 1984, ocorreu uma grande investida de garimpeiros ávidos de explorar a cassiterita. Na ocasião, a Polícia Federal e os militares da Aeronáutica intervieram para proteger as comunidades Yanomami, principalmente as próximas da Serra Surucucu, região rica em ouro e cassiterita. As tentativas de explodir pistas de pouso clandestinas e acampamentos dos invasores não surtiram o efeito esperado. Os garimpeiros não desistiram.

Entre 2023 e 2024, novas invasões ocorreram, causando graves problemas de saúde entre os Yanomami. O governo federal deslocou técnicos e equipes de saúde, em uma operação de emergência, ante a tragédia provocada pelos invasores. Apesar de todo empenho dos servidores da Saúde e da Fundação Nacional dos Povo Indígenas (Funai).foram registradas 865 mortes de 2023 até o ano passado.

Exames feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz constataram que 94% dos yanomamis de oito comunidades estavam contaminados pelo mercúrio. Esse metal polui os rios, e a ingestão da água e dos peixes deixa as pessoas vulneráveis a danos no sistema nervoso, problemas cognitivos e cardiovasculares, insuficiência renal e outros problemas que levam à morte. Além do mercúrio, a extração de metais pode deixar na água e no solo rejeitos ricos de arsênio, um elemento altamente tóxico, que pode provocar câncer de pele, pulmão, fígado e bexiga, além de lesões cutâneas e comprometimento vascular e cerebral.

Em situação semelhante, estão os Kayapó e os Munduruku, na Região Norte. Em Minas Gerais, Pankararu/Pataxó, de Araçuaí (MG), no Vale do Jequitinhonha, sofrem com a falta de água potável.

Mas é imperativo que o poder público estabeleça políticas de proteção aos povos originários e tradicionais e ao patrimônio ambiental, não ao que tange à exploração, mas também aos descartes dos rejeitos nocivos às pessoas e contaminantes principalmente dos cursos d'água.. Uma tarefa que exige fiscalização ostensiva do cumprimento das normas fixadas. A água potável é alimento indispensável à vida.

Rosane Garcia

Subeditora

Jornalista, formada no UniCeub, em 1981. Antes de se tornar jornalista, foi funcionária da então Funai, hoje Fundação Nacional dos Povos Originários. Fez estágio no Correio, onde começou a se dedicar às questões indígenas, agrárias e sociais

Por Rosane Garcia
postado em 08/09/2025 03:04
