Camões, Os Lusíadas e a Copa de 2026

Luiz Vaz de Camões prepara a atualização de Os Lusíadas lá no céu. A obra original iniciada em 1556, concluída em 1571 e publicada em 1572 conta a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. A sugestiva inspiração poética em 2025 é a epopeia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa rumo à Copa do Mundo de 2026 no Canadá, nos Estados Unidos e no México. O megaevento da Fifa está na iminência de testemunhar pela primeira vez, em 96 anos, a participação de quatro seleções vinculadas à CPLP. O recorde são três. Angola, Brasil e Portugal participaram em 2006, na Alemanha.

Presente nas 23 edições — e única pentacampeã — a Seleção está confirmada na festa desde julho, duas rodadas antes da conclusão das Eliminatórias da América do Sul. Deu tempo até de o italiano Carlo Ancelotti se matricular no curso de português do paulista Roberto Piantino. Fluente em sete idiomas, o brasileiro de 45 anos, com nacionalidade italiana, é o responsável pelo rápido aprendizado e a fluência do aluno nota 10 nas entrevistas coletivas. Parabéns não somente a ele, mas ao filho, Davide. O comandante do Botafogo usa o nosso vernáculo melhor do que muitos figurões importados da Série A que não dão a mínima para a academia.

Carlo Ancelotti tropeça aqui, esquece uma palavra ali, pede ajuda aos universitários acolá, mas se esforça para ser compreendido até mesmo em portunhol. O poliglota dominará a língua de Camões até a Copa de 2026. A Seleção também está prestes a falar a língua dele em campo. Gostei da evolução na vitória por 3 x 0 contra o Chile na última quinta-feira.

Favorito sempre, o Brasil tem um concorrente à altura. Campeão da Eurocopa em 2016 e bi da Nations League em 2019 e em 2025, Portugal iniciará contra a Armênia, hoje, às 13h, a saga pela classificação para a sexta Copa do Mundo consecutiva. Desde a estreia de Cristiano Ronaldo, os lusitanos jamais ficaram fora de um torneio de ponta. Incluindo a Eurocopa. Como se não bastasse ostentar o jogador eleito cinco vezes número 1 do planeta em forma aos 40 anos, a caminho do milésimo gol na carreira com todas as bolas na rede documentadas na Era Digital, o país de Camões desfruta de uma senhora geração sob o comando de Roberto Martínez. Derrotou a Espanha nos pênaltis na final da Nations League e pode, sim, cobiçar a Copa inédita a partir de 11 de junho.

Outras duas nações de língua portuguesa podem se classificar nas Eliminatórias da África. Cabo Verde lidera o Grupo D com 16 pontos, uma à frente de Camarões. Há um confronto direto marcado para terça-feira no Estádio Nacional, em Praia, capital do país. Se vencer, Cabo Verde dará um passo enorme para debutar na Copa. A outra candidata é Guiné-Equatorial. Vice-líder do Grupo H, a seleção está três pontos atrás da Tunísia, contra quem jogará na capital, Malabo, nesta segunda-feira.

Nas quatro linhas ou na voz do aprendiz Carlo Ancelotti, a nossa língua portuguesa nunca esteve tão em alta no mundo da bola.

