Voz imensa

Há dois anos, a música popular brasileira (MPB) perdeu uma das suas mais reluzentes estrelas, quando Gal Costa partiu para outra dimensão. Para reverenciar a memória da cantora que faria 80 anos, haverá uma série de lançamentos, pela Som Livre, incluindo as reedições em streaming e vinil e o lançamento de um single triplo, com o registro de canções, gravadas ao vivo, do último show, no Coala Festival, em São Paulo.

O repertório traz clássicos com a importância de Como 2 e 2 (Caetano Veloso), tendo a participação de Rubel; Vapor barato (Jards Macalé e Waly Salomão); e Brasil (Cazuza, George Israel e Nilo Romero), acompanhada por Tim Bernardes, gravadas em 17 de setembro de 2022.

Chega também ao mercado, no dia 17 próximo, o álbum As várias pontas de uma estrela, um registro raro e valioso, igualmente gravado ao vivo no Coala, que reúne composições de Dorival Caymmi, Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento, Gilberto Gil e alguns lados B.

Tomei conhecimento de Gal Costa em 1968, quando ela participou do Festival da Record, atacando de roqueira, defendeu Divino Maravilhoso (Caetano Veloso e Gilberto Gil). Em um dos versos da canção, quase aos berros, ela mandava: "É preciso estar atento e forte/ Não temos tempo de temer a morte". Deve-se contextualizar que, à época, o país vivia o período mais problemático e turvo da ditadura militar.

A partir dali, passei a acompanhar a trajetória de Gal, ouvindo discos e assistindo aos shows. O primeiro foi o Fatal — Gal a todo vapor, em 1971, na Sala Tereza Rachel, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois, vi vários shows dela em Brasília, em diferentes épocas: Índia (Teatro da Escola Parque), Gal tropical (Estádio Cláudio Coutinho).

Posteriormente, a aplaudi em O sorriso do gato de Alice (Sala Villa-lobos do Teatro Nacional), A pele do futuro (auditório master do Centro e Convenções Ulysses Guimarães) e As várias pontas de uma estrela (Eixo Ibero-Americano). Sempre com prazer imenso.



