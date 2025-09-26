Gal Costa 80 Anos: O EP inédito com três músicas do último show

Gal Costa continua a emocionar fãs aos 80 anos com o lançamento de um EP que revive seu último show no Coala Festival - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

Gal Costa completaria 80 anos nesta sexta-feira (26/9). A voz que atravessou gerações e ajudou a escrever a história da música brasileira silenciou em 9 de novembro de 2022, quando a cantora morreu, aos 77 anos, em sua casa em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Mesmo que não esteja presente entre nós, Gal continua uma potência da MPB.

Nesta quinta-feira (25/9), os fãs foram presenteados com o lançamento de um EP que resgata três canções do último show de Gal, gravado no Coala Festival de 2022. O registro abre caminho para o álbum completo As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala), previsto para outubro, reafirmando a intensidade do espetáculo que acompanhava sua última turnê.

No repertório, brilham encontros e canções que marcaram sua trajetória. Entre eles, a interpretação de Como 2 e 2, ao lado de Rubel; Vapor Barato, cantada em parceria com Tim Bernardes; e Brasil. Gal levava o show As Várias Pontas de uma Estrela pelo país quando o destino interrompeu sua caminhada.

O lançamento é parte de um movimento maior de celebração. Em memória de seus 80 anos, obras antes fora de catálogo voltam às plataformas digitais, como os discos Bem Bom (1985), Lua de Mel Como o Diabo Gosta (1987) e Gal (1982).