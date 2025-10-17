Dia dos Professores: gratidão eterna a quem ensina, inspira e transforma

MARLOVA JOVCHELOVITCH NOLETO, diretora e representante da Unesco no Brasil



Ao pensarmos na escola e no processo de aprendizagem, sempre lembraremos de uma professora ou de um professor que nos inspirou, ou ainda nos inspira, a crescer e seguir aprendendo ao longo da vida. A educação não envolve apenas transmitir conhecimento — é um processo humano fundamentado na confiança, no cuidado e na orientação. Por isso, na semana em que celebramos o Dia dos Professores, reforçamos aimportância de valorizar aquelas pessoas que ensinam e lembrar que elas formam todas as outras profissões.

Os professores desempenham um papel essencial nos sistemas educacionais e são motores da aprendizagem, da inclusão e da inovação — não só nas escolas, mas também na sociedade. No entanto, sabemos que osdocentes enfrentam inúmeros desafios, como a crescente carga de trabalho, a baixa remuneração e a falta de reconhecimento. Além disso, muitos não contam com estruturas de colaboração capazes deapoiar e fortalecer sua pedagogia, sua autonomia, seu profissionalismo e seu bem-estar. Esses fatores contribuem para o desgaste profissional e desestimulam a escolha pela carreira docente.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) fez um chamado à colaboração ao celebrar o Dia Mundial dos Professores, em 5 de outubro, destacando seu potencial transformador para os professores, para as instituições escolares e para os sistemas educacionais. A data teve como tema "Redefinir o ensino como umaprofissão colaborativa". Assim, apoiar políticas, práticas e ambientes que valorizam o compartilhamento de saberes e a responsabilidade conjunta é essencial para fortalecer o ensino, a aprendizagem e a realização profissional dos professores.

Essas ações transformam a qualidade do ensino, aumentam a retenção dos profissionais e ajudam a criar salas de aula em que os estudantes podem prosperar — ao mesmo tempo em que estabelecem as bases para sistemas educacionais equitativos e resilientes em todo o mundo.

É também urgente trazer à discussão o papel das tecnologias no trabalho dos professores nas salas de aula, principalmente da inteligência artificial (IA), um recurso que está alterando a forma como aprendemos, trabalhamos e nos comunicamos. À medida que os ambientes educacionais se tornam mais conectados e as tecnologias transformam o processo de aprendizagem, é fundamental valorizar e apoiar os professores. Eles não são apenas parte da transformação — eles devem liderá-la, orientando e apoiando os estudantes. É preciso terem conta que as tecnologias não substituem o componente humano na aprendizagem. Em outros termos:nada substitui o papel do professor.

Embora a IA esteja revolucionando a educação e criando novas oportunidades de aprendizagem, ela não é capaz de replicar o senso de pertencimento, a segurança, a ética, a motivação e a conexão que somente professores podem trazer para uma sala de aula. Nesse sentido, com oobjetivo de promover o uso seguro, ético e responsável dessa tecnologia na educação, a Unesco lançou marcos referenciais de competências em IA para estudantese para professores.

A Unesco tem trabalhado com os governos para fortalecer políticas voltadas aos docentes, para melhorar os sistemas de formação e para valorizar aprofissão. O reconhecimento das habilidades, das competências e dopotencial transformador dos professores deve estar no centro davalorização da profissão.

Em um mundo caracterizado pela complexidade e pela incerteza crescentes, é responsabilidade coletiva garantir que a educação continue sendo o espaço central para a transformação de nossos futuros compartilhados. Os professores desempenham um papel essencial nesse processo, pois são agentes da transformação e devem estar na linhade frente da renovação educacional. Para isso, é importante que tenham o reconhecimento, o apoio e as condições necessárias para exercerem sua missão com dignidade e eficácia. Somente assim poderemos construir futuros mais justos, inclusivos, equitativos e sustentáveis.