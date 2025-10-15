Sua excelência, o professor

PAULA BELMONTE, deputada distrital,segunda vice-presidente e procuradora especial da Mulher da Câmara Legislativa

Desde pequena, ouço que educação é prioridade. Mas, sinceramente, vejo isso acontecer muito pouco na prática. E acredito, de verdade, que o professor é a base de uma boa educação e, portanto, da construção de um país melhor.

Educação é o que transforma uma sociedade. É o que abre portas, muda destinos e cria oportunidades reais. Nenhum país se desenvolve sem investir em educação. Nenhum povo conquista o futuro sem valorizar quem ensina. Quando falamos em priorizar a educação, precisamos lembrar que isso não se resume a construir escolas ou pintar fachadas. É sobre cuidar de pessoas. É sobre valorizar o professor.

O professor é o coração de qualquer sistema de ensino. É ele quem desperta a curiosidade, incentiva o pensamento crítico e ensina as crianças a sonhar. É ele quem, mesmo diante de tantas dificuldades, acredita no poder da educação e segue transformando vidas. Sem professor, não existe médico, administrador, engenheiro, bombeiro, advogado, policial ou deputado. Sem professor, não existe futuro.

Falo com a experiência de quem é fruto da escola pública. Tive professores que marcaram minha vida. Que acreditaram em mim, quando eu mesma ainda não acreditava. Que mostraram que o conhecimento é o bem mais precioso que alguém pode ter. Esses professores ensinaram-me que educar é muito mais do que transmitir conteúdo. É formar cidadãos. É ensinar a respeitar o outro, a cuidar do que é público, a construir juntos um país mais justo.

Mas, infelizmente, o que vemos na realidade está muito distante do que chamamos de prioridade. Os professores sofrem com infraestrutura precária e pouca valorização. A atualização profissional, tão necessária em tempos de tecnologia e inovação, ainda é privilégio para poucos. Enquanto o mundo se transforma rapidamente, o Estado insiste em deixar os educadores para trás. E não há discurso bonito que compense essa negligência.

Defender a educação como prioridade exige coragem para colocar o professor no centro das políticas públicas. Significa garantir formação continuada, condições dignas de trabalho e reconhecimento profissional. Significa compreender que, quando investimos em professores, estamos investindo em cada criança, em cada família e em todo o futuro de uma nação.~

A tecnologia pode ser uma grande aliada, mas ela nunca substituirá o olhar, o afeto e o exemplo de um bom professor. Por isso, precisamos preparar nossos educadores para o novo tempo, com ferramentas modernas, mas também com apoio humano. Porque ensinar é, antes de tudo, um ato de amor.

E aqui faço um convite à reflexão: se queremos uma educação forte, precisamos também fortalecer a família. O papel do professor é fundamental, mas a base da educação começa dentro de casa. Família é o primeiro espaço de aprendizado, onde se ensina o respeito, a responsabilidade e o valor do esforço. Quando família e escola caminham juntas, formam uma aliança poderosa em favor das crianças. Não podemos delegar toda a responsabilidade ao professor. Precisamos caminhar lado a lado.

Em cada visita que faço às escolas do Distrito Federal, encontro professores que, mesmo diante de tantas limitações, continuam com brilho nos olhos. Eles são a prova viva de que a educação é movida por esperança. A esperança de ver seus alunos irem além, de ver o país mudar por meio do conhecimento.

Por isso, destinei mais de 500 emendas parlamentares para a área da educação, buscando apoiar quem está na ponta e garantir que nossas escolas tenham melhores condições para ensinar e acolher. Esses profissionais merecem mais do que aplausos em datas comemorativas. Merecem políticas públicas consistentes, respeito e gratidão diária.

Neste Dia do Professor, quero reafirmar um compromisso: lutar para que a educação seja, de fato, tratada como prioridade no Distrito Federal e no Brasil. Porque não há desenvolvimento sem escola, e não há escola sem professor.

A todos os mestres que se dedicam a formar pessoas e transformar vidas, a minha admiração profunda. Vocês são a base sobre a qual se constrói o futuro. Feliz Dia do Professor! E que o reconhecimento que os professores merecem venha não só em palavras, mas em ações.