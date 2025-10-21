Do papel à palma da mão

ARNALFO NISKIER, membro da Academia Brasileira de Letras

Como presidente da Comissão de Lexicologia e Lexicografia da Academia Brasileira de Letras, tenho bons motivos para comemorar. O setor conta hoje com uma rica gama de publicações, levadas a efeito dentro dos princípios mais modernos da lexicografia.

Começo falando do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o Volp da ABL, obra que faz o registro da grafia oficial das palavras da língua portuguesa, com especial atenção a sua vertente brasileira, continuamente atualizada com base em extenso corpus de textos nacionais escritos em língua-padrão e nos avanços tecnológicos da análise e processamento de informações. Convém recordar certas particularidades de sua primeira edição, lançada em 1981, como destaquei na Apresentação da segunda edição, de 1998:

"Os seus 350 mil verbetes [...] foram abrigados em livros de excelente padrão gráfico, a partir de uma conversa mantida em Teresópolis (RJ), inspirada pelo inesquecível médico Noel Nutels, que me apresentou ao acadêmico Antônio Houaiss. Com o seu jeito expansivo, reclamou que nenhuma editora havia até então se interessado pelo 'trabalho patriótico' de Houaiss.

"De imediato, ofereci os préstimos de Bloch Editores e assim, em 1981, foi possível lançar a primeira edição do Volp, muito bem cuidada pelo zelo gráfico de Adolpho Bloch, que me disse com o seu jeito característico: 'Vou colocar no Vocabulário o melhor papel do mundo, um bíblia alemão que deixará saudades.' E assim foram feitos 20 mil exemplares, rapidamente esgotados pelo ineditismo da obra."

Passou-se o tempo e lançamos duas novas edições, a de 1998 e outra em 1999, durante minha gestão como presidente da Academia Brasileira de Letras. Seguiram-se outras, em 2004 e 2009, até que em 2021 lançamos a primeira edição exclusivamente digital, disponível no site da ABL, fruto dos esforços da equipe de Lexicografia e da equipe de Tecnologia da Informação da Casa.

Agora, ao lado dos Acadêmicos da Comissão de Lexicologia e Lexicografia, Antonio Carlos Secchin, Ricardo Cavaliere e Carlos Nejar, celebro também o sucesso do novo aplicativo digital do Volp, onze anos após o lançamento de sua primeira versão, em 2014. Até o momento, o novo app já teve 190 mil downloads para celulares iOS e 24,5 mil para Android. O aplicativo é gratuito e, para acessá-lo, não é preciso cadastro. Podemos dizer que o Volp está hoje na palma da mão.

Além das 380 mil palavras que compõem a base do Volp e podem ser consultadas pelo celular, tablet ou computador, o site da ABL apresenta, na seção Nossa Língua, outras obras de referência coordenadas pela nossa Comissão:

Vocabulário de Topônimos e Gentílicos — obra digital, inicialmente com 7.408 entradas, que reúne os nomes próprios designativos de lugares e seus respectivos gentílicos, isto é, o nome que indica a nacionalidade ou a naturalidade de alguém.

Com este Vocabulário, o público pode dirimir dúvidas relativas à grafia dos nomes de continentes, países, territórios, capitais e principais cidades do mundo, estados e capitais do Brasil, além de mais de cinco mil municípios brasileiros, conforme as normas que regem nosso sistema ortográfico. Consultando a obra, os que não sabem descobrirão, por exemplo, que quem nasce em La Paz, sede do Governo da Bolívia, é pacenho. Mas a capital constitucional do país é Sucre, que tem como gentílico sucrense.

Trata-se de um desdobramento do Vocabulário Onomástico da Língua Portuguesa, obra impressa — já esgotada — lançada pela ABL em 1999, quando fui presidente da Casa, em cumprimento à Lei 5.765 de 1971.

Vocabulário de Estrangeirismos — base de pesquisa lexical que abrange os vocábulos e expressões de origem estrangeira correntemente empregados em textos escritos no Brasil, com a grafia da língua de que provêm. Útil aos consulentes que desejam saber como se escrevem termos como cashback, cooler e voucher, provindos do inglês, sudoku e anime, do japonês, ou leitmotiv, do alemão.

ABL Responde — serviço de consultoria linguística que atende atualmente a 500 questionamentos mensais sobre língua portuguesa, enviados de todas as regiões do Brasil. O ABL Responde, implementado em 2007, já solucionou mais de 220.000 dúvidas desde a sua criação.

Dicionário da Língua Portuguesa (DLP-ABL) — dicionário on-line de acesso livre e gratuito. O DLP apresenta verbetes completos, enriquecidos com exemplos de uso de grandes nomes da literatura brasileira. Lançado em 2021, o dicionário é diariamente atualizado com novas entradas e contará no futuro com 200 mil itens.

Novas Palavras — compilação de neologismos, iniciada em 2020, que apresenta, nas redes sociais e no site da ABL, verbetes completos — com definição, classe gramatical e exemplos de uso — de palavras e expressões novas do português do Brasil que passaram a ter uso em textos escritos em língua-padrão nos últimos anos. Entre os 152 verbetes publicados até a presente data, figuram: criptomoeda, grafeno, mocumentário, pós-verdade, subcelebridade, gentrificação, capacitismo, nato-digital, logar e empoderamento. Trata-se de termos encontrados em jornais, livros, artigos, teses e dissertações de todo o país.

Observatório Lexical — projeto que relaciona palavras ou expressões novas da língua portuguesa que passaram a ocorrer com relativa frequência em textos escritos em norma-padrão do Brasil. Trata-se de uma primeira etapa de possível registro no Volp, em que se faz o estudo e pesquisa do vocábulo, de sua origem e formação, classificação gramatical, grau de circulação no âmbito da língua funcional, diversidade e tipos de fontes em que ocorre, alcance geográfico e significados. A presença de uma palavra neste rol é transitória e, apesar de não indicar obrigatoriamente registro futuro na seção Novas Palavras, no Volp ou no DLP, reflete a riqueza da língua como instrumento de comunicação do nosso povo.

Desafio Ortográfico — atividade on-line lúdica e educativa, desenvolvida para que o público possa fixar a grafia oficial das palavras, especialmente aquelas modificadas pelo Acordo Ortográfico de 1990, conforme estão registradas no Volp. O Desafio está disponível no site da Academia e é atualizado regularmente.

Acreditamos que a iniciativa de trazer à luz estas publicações presta bom serviço a professores, alunos e leigos interessados nesses gêneros de estudos e estreita ainda mais o vínculo do público com esta Casa de cultura.