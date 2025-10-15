Dia dos Professores: gratidão eterna a quem ensina, inspira e transforma

Caso torne-se lei, a vida escolar de um indivíduo estará registrada desde o momento em que começa a estudar - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

JANE KLÉBIA, deputada distrital, doutora, professora de geografia, delegada de Polícia e deputada distrital

São mais de 400 mil professores que atuam ou já atuaram em sala de aula no Distrito Federal — entre educadores do GDF, concursados e temporários, das escolas particulares, do IFB, da UnB, da Universidade do Distrito Federal, das universidades privadas e dos cursinhos preparatórios. A todos, o meu mais sincero respeito, admiração e gratidão.

Como professora de geografia, aprendi em sala de aula que o verdadeiro ensino vai muito além do conteúdo. Ensinar é formar caráter, despertar valores e inspirar sonhos. Ali, vivi experiências que moldaram quem sou — aprendi com meus alunos tanto quanto ensinei. Na escola, formei não apenas estudantes, mas também amizades que levarei para toda a vida.

Tenho muito orgulho de ter atuado como professora da Secretaria de Educação do DF, onde lecionei como professora nível II e nível III. Foi um tempo de dedicação e amor, de aprendizado mútuo e de fortalecimento do meu compromisso com a educação pública.

Graças a diversos professores que cruzaram o meu caminho, tive a oportunidade de estudar, crescer e sonhar alto. A inquietação e a vontade de construir uma carreira sólida e de bons serviços me impulsionaram a seguir estudando e prestando concursos públicos. Fui aprovada em mais de uma dezena deles — entre eles, Fundação Hospitalar, Inamps, Dasp, IDR, PMDF, Secretaria de Educação (professora nível II e III), Polícia Civil (como agente e delegada de polícia) e delegada da Polícia Federal.

Sou graduada em geografia e direito, com pós-graduação em administração escolar e Polícia Judiciária. Cada etapa dessa trajetória só foi possível porque tive professores que acreditaram em mim, que me incentivaram e me ensinaram com paciência, rigor e amor.

Hoje, como deputada distrital, levo comigo a alma de professora e defendo, no parlamento, os direitos, a valorização e o respeito aos educadores do Distrito Federal. Sei, por experiência própria, o tamanho dos desafios e a grandeza dessa missão.

Os professores são fundamentais na construção de uma cultura de não violência, pois é na escola que se plantam as sementes do respeito, da empatia e da igualdade. É com a educação que formamos cidadãos conscientes, solidários e capazes de amar e respeitar as mulheres como a si mesmos.

Mais do que transmitir conhecimento, os professores exercem um papel essencial na prevenção da violência doméstica e na defesa da mulher. São eles que, ao promover o diálogo, a escuta e o pensamento crítico, ajudam a romper ciclos de agressão, preconceito e silêncio. Cada aula é uma oportunidade de ensinar sobre respeito, dignidade e direitos humanos — valores que protegem vidas e fortalecem a sociedade. Por isso, investir nos professores é também investir em uma sociedade mais justa, segura e igualitária.

Neste Dia dos Professores, deixo registrado o meu orgulho, carinho e reconhecimento a cada mestre e mestra que dedicou — e dedica — sua vida à arte de ensinar. Que nunca falte a vocês o respeito da sociedade, o apoio do Estado e o amor dos seus alunos.Porque ser professor é mais do que uma profissão — é um ato de fé no futuro.