Antologia dos Beatles

Quando ouvi, no rádio, pela primeira vez, I want to hold your hand, fui tomado pela curiosidade. Mesmo sem ter familiaridade com a língua inglesa, imediatamente simpatizei com a canção e os intérpretes, dos quais, ainda, não tinha referência. Ao final, o locutor informou tratar-se de uma composição do grupo inglês Beatles, formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star, que estava lançando o primeiro LP.

Aquela era a faixa de trabalho do disco — como se dizia na época — que a gravadora EMI Odeon distribuiu por vários países. Tudo era novidade para mim, adolescente recém-chegado a Brasília, vindo de Barreiras, cidade do interior da Bahia, onde costumava ouvir no serviço de altofalante na Praça Duque de Caxias músicas dos cantores e cantoras da chamada Era de Ouro do rádio.

Eram sucessos de artistas como Francisco Alves, Orlando Silva, Cauby Peixoto, Nelson Gonçalves, Jorge Goulart, Ângela Maria, Emilinha Borba, Marlene, Nora Ney, Dircinha e Linda Batista — todos detentores de grande popularidade, não apenas no Rio de Janeiro, onde moravam, mas também em longínquas regiões do país.

Voltando aos Beatles, visualmente John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr só eram conhecidos por meio das fotos estampadas na capa do disco de estreia. A televisão, ainda incipiente, não mostrava imagens dos novos ídolos da música inglesa, que usavam cabelos com franjas.

No decorrer da vitoriosa trajetória, o grupo lançou 13 LPs, entre eles o icônico Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Desses álbuns saíram clássicos da importância de All you need is love , Help, Hey Jude, Something, Strawberry fields Forever, The long and wilong and winding e Yesterday.

Faço esta breve retrospectiva do legado da mais importante banda da história do pop rock do mundo em função do relançamento da série documental The Beatles Anthology. Chega restaurada e expandida para nove episódios, com o acréscimo de um quarto volume. Tudo, agora, está disponível em edições com 12 LPs de vinil e oito CDs, na versão digital.

Originalmente organizado por George Martin, o conteúdo musical de Anthology foi totalmente remasterizado por Giles Martin. As coleções oferecem um mergulho no desenvolvimento inicial de canções que se tornaram obras relevantes e que continuam ecoando com a mesma força de quando foram compostas e gravadas originalmente.

Em comemoração aos 25 anos do livro da série documental, The Beatles Anthology será exibida no streaming, por três noites seguidas, a partir do dia 26 próximo, no canal da Disney. Certamente é uma programação que deve despertar o interesse de muita gente.

Há seis anos, numa tour pela Europa, fui a Liverpool, cidade onde os Beatles surgiram. Lá, estive em todos os pontos que remetem à trajetória dos Fab Four, entre os quais o Memorial Beatle, a praça em frente ao porto da cidade britânica, onde está instalada uma gigantesca escultura do conjunto.

Obviamente, assisti à apresentação de bandas covers dos Beatles no Cavern Club, palco no qual eles fizeram algo em torno de 300 shows, antes da fama. Busquei conhecer a Magical Mistery Tour, que vem a ser o passeio de ônibus por pontos turísticos relacionados com a história de John, Paul, George e Ringo. Como beatlemaníaco, guardo todas essas lembranças na minha memória afetiva.