2026 já começou: o jogo eleitoral atrás do PL da Dosimetria

Senado aprova, por 48 a 25, o PL que reduz penas para condenados do 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A votação e aprovação do chamado PL da Dosimetria no Senado expuseram, mais uma vez, como as engrenagens da política brasileira giram sob a lógica permanente da eleição que se aproxima. A praticamente 10 meses do pleito presidencial, cada gesto em Brasília se mostra calculado, de olho em 2026. Ao permitir, em nome da agenda econômica, a votação de um projeto duramente criticado por flexibilizar penas para condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, a base governista, especialmente o PT, aceitou o custo político de deixar avançar um texto que o presidente Lula confirmou que vai vetar mais adiante, mirando também dividendos eleitorais futuros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O primeiro ponto é que o PL da Dosimetria não é um projeto qualquer. A proposta reduz substancialmente o tempo de cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, podendo, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, encurtar significativamente o período de reclusão. Não surpreende, portanto, que tenha sido classificado por senadores como Renan Calheiros como um "projeto infame". O relator, Esperidião Amin, buscou apresentar o texto como gesto de pacificação, embora restrito apenas aos crimes do 8/1, justamente o que torna seu alcance tão politicamente carregado.

Mas o que realmente moldou o desfecho da votação foi a engrenagem política que se revelou nos bastidores. O líder do governo, Jaques Wagner, admitiu que a liberação do PL no Senado era parte de um acordo para não travar a pauta considerada prioritária pelo Executivo, como o corte de isenções fiscais e o aumento da tributação de fintechs e bets, medida crucial para liberar mais de R$ 22 bilhões no Orçamento da União de 2026. A mensagem passada, no entanto, é inequívoca. Na disputa por recursos e por estabilidade fiscal, o governo preferiu absorver o desgaste imediato da derrota, que se mostrava irreversível, em troca da garantia de que a agenda econômica seguiria adiante.

É um movimento, porém, que não está dissociado do calendário eleitoral. Lula vai vetar o PL da Dosimetria, ciente de que o Congresso deve derrubar o veto. Com o gesto, o petista se posiciona simbolicamente em defesa da democracia. Caso o veto seja revertido, como avaliam os congressistas, caberá ao Supremo arbitrar as dúvidas sobre a validade constitucional do texto. O jogo, em outras palavras, permanece aberto, e todos os atores sabem disso. Cada passo é calculado para produzir impacto não apenas agora, mas no discurso de campanha que se aproxima.

2026 está logo ali, e a política brasileira opera como se já estivesse em pleno período eleitoral. O episódio da dosimetria revela essa dinâmica com precisão: decisões legislativas de alto impacto são moduladas não apenas pelo mérito, mas pela disputa por narrativa, pela necessidade de preservar a governabilidade e pela busca incessante de vantagens eleitorais. O pragmatismo político sobressair-se ao interesse público é uma marca constante da nossa democracia.



