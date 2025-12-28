Em 2026: a ordem é forrar o costado para suportar o rojão

Este texto é para você que, neste momento, está costurando seus botões, alinhavando as barras meio soltas, tentando soltar os nós e fazer laços bem vistosos. Para você que pegou a lista de resoluções de 2025 e está agora rindo para o papel diante da sua falência de sempre. A gente sempre cumpre muito pouco do que promete. É da natureza humana esquecer até da própria palavra empenhada. E dá-lhe refazer os mesmos planos, tão previsíveis e tão pouco convincentes que nos distraímos deles antes mesmo do carnaval.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A gente teima em achar que ano-novo é um combo: comida boa, vestido de festa, calcinha nova, bolão da Mega, fogos à meia-noite. É uma noite em que decidimos, acima de tudo, ter esperanças. É mesmo fantástico ter rituais para atravessar o tempo. Haverá sempre anjos a soprar nos nossos ouvidos: "Neste ano vai ser tudo diferente". É isso, amigos, fazemos tudo igual esperando o diferente.

Fico pensando se é possível inventar um ano de fato diferente, mesmo sendo este 2026 com Copa do Mundo e eleições. Coloque na conta do ano: aprofundamento das investigações de escândalos bilionários, muita intriga política, polarização forte, com riscos graves para conflitos entre amigos, vizinhos, familiares.

Sabemos que será um ano desafiador em muitos sentidos, por isso sugiro preparar também os espíritos — se for para armá-los, que seja com as armas de Jorge. Com a espada em punho, peça ao seu Deus, seu santo, a si mesmo o trio proteção, coragem e força espiritual. A ordem é forrar o costado para suportar o rojão.

Com as costas quentes, invente, de fato, o seu ano. Eu gostaria muito que a gente mirasse nas questões essenciais, algumas íntimas sim, mas outras no coletivo. Uma delas é a manutenção da democracia — não podemos nos dar ao luxo de apagar o 8 de Janeiro da memória. Miremos também no combate ao feminicídio. As mulheres viveram um ano inteiro de luto com a matança sucessiva. Saibamos batalhar de forma consciente para mudar essa realidade, começando pelo voto. E que vejamos ainda com muita atenção a situação climática, que impôs provações tão difíceis ao mundo.

Não se deixe enredar com bobagens. O que nós podemos fazer para mudar? Repensar nossas atitudes é bom começo, mas mudar nossas atitudes é o que move o mundo e as causas. O essencial, no entanto, é votar com intenção: quem pode nos ajudar, quem contribuirá para frear o superaquecimento da Terra, quem vai trabalhar para poupar vidas de mulheres? O que desejo para 2026 é que cada um de nós tenha paz, saúde, alegria e… consciência.