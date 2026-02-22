Um ano sem celular na escola: o que aprendemos, para onde vamos?

Andréa Jácomo — Pediatra, professora de medicina do Ceub, coordenadora do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do DF

Adecisão de retirar os celulares do ambiente escolar completou um ano agora em janeiro, e o que há um ano parecia uma medida radical para alguns revelou-se um dos maiores experimentos de saúde pública e pedagogia da década. Como pediatra, mãe de dois e professora universitária, vejo esse movimento não como um retrocesso tecnológico, mas como um resgate do neurodesenvolvimento e até de proteção da saúde física e mental das crianças e dos adolescentes.

A neuroplasticidade na infância e adolescência é fascinante, ela permite aprendizados rápidos, mas torna o cérebro vulnerável aos hiperestímulos das telas, desenvolvidos justamente para capturar o tempo e a atenção dos usuários de todas as idades. A literatura científica já identificou pelo menos cinco pilares em que o uso excessivo de telas causa danos profundos: privação do sono, privação social, atenção fragmentada, vício e impacto na autoestima.

A luz azul das telas inibe a melatonina com repercussão no sono. Crianças e adolescentes que madrugam nas redes sociais sofrem um deficit cognitivo comparável ao de quem está sob efeito de álcool, prejudicando a consolidação da memória. O cérebro aprende empatia e leitura de sinais não verbais através do olho no olho. Ao trocar o recreio pela tela, crianças perdem a capacidade de resolver conflitos e de ler nuances emocionais, habilidades vitais do desenvolvimento do lobo frontal.

O scroll infinito treina o cérebro para a gratificação instantânea, isso destrói a atenção sustentada, necessária para ler um livro ou resolver um problema matemático complexo. As redes sociais são projetadas com reforço positivo intermitente, e o sistema de recompensa do cérebro, ainda em desenvolvimento, é facilmente sequestrado, gerando abstinência e irritabilidade fora do mundo digital. A comparação constante com vidas filtradas e padrões irreais gera uma dismorfia e ansiedade social principalmente nas meninas. O valor do "eu" de toda uma geração de adolescentes passou a ser medido por métricas externas de aprovação, em uma fase em que a identidade ainda está sendo construída.

Desde 2023, a Unesco recomenda, conforme relatório de Monitoramento Global da Educação, a proibição do uso de celulares nas escolas, sendo que o dispositivo só deve ser permitido quando claramente apoiar os resultados de aprendizagem. A mera presença de smartphones é associada a distrações que prejudicam o desempenho acadêmico, com estudos indicando que a simples proximidade de um telefone pode tirar o foco dos alunos por até 20 minutos.

As escolas que adotaram o "celular zero" relatam uma mudança positiva. Houve uma redução nos índices de cyberbullying durante o período letivo, os alunos voltaram a brincar e, mais importante, a conversar. Pedagogicamente, os professores notam que o "tempo de reentrada" — isto é, o tempo que um aluno leva para focar após uma distração — diminuiu. O engajamento em debates em sala de aula subiu, e a escola voltou a ser um espaço de presença.

O sucesso na educação básica trouxe uma nova discussão: a proibição ou a restrição dos aparelhos celulares em universidades. Embora o acadêmico seja um adulto, a neurociência mostra que o córtex pré-frontal termina sua maturação apenas por volta dos 25 anos. Países como a França, que já proibiu celulares no ensino fundamental, começam a debater diretrizes para o ensino superior, focando em "zonas de desconexão" para aumentar a produtividade acadêmica. Na Holanda e em algumas universidades do Reino Unido, cresce o movimento de professores que proíbem laptops e celulares em aulas teóricas, baseados em estudos que comprovam que a anotação manual melhora a retenção conceitual comparada à digitação.

O caminho para o futuro passa longe da negação da tecnologia, mas a proteção do ambiente de aprendizagem torna-se necessária diante da realidade nas salas das universidades também, onde a cognição profunda tem perdido espaço para o imediatismo digital. Já compreendemos que o celular, no contexto escolar, raramente atua como ferramenta pedagógica; ele é, em essência, um intruso que sequestra a atenção e fragmenta o desenvolvimento, privando crianças e jovens da valiosa experiência de estar plenamente presente. Agora, o desafio é pensar como fazer para que os universitários também entendam o impacto do mau uso das tecnologias no processo de formação acadêmica e profissional.