Engravidar exige mais do que olhar somente a idade

Vickie White e Cindy White — ginecologistas, obstetras e especialistas em reprodução assistida e fertilidade

Existe uma pergunta que escutamos com frequência na clínica, nas consultas e até nos encontros de família: "Doutora, ainda dá tempo?". Curiosamente, essa pergunta também já ecoou entre nós. Somos médicas, ginecologistas, obstetras e especialistas em fertilidade.

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Passamos anos explicando para pacientes como funciona a biologia da reprodução. Ainda assim, como muitas mulheres da nossa geração, também nos encontramos em uma fase da vida considerada limítrofe para engravidar, aquela faixa etária em que o mundo começa a repetir: o relógio está correndo.

E, durante muito tempo, a fertilidade da mulher foi reduzida a um número. Aos 35 anos, acende-se um alerta. Aos 40, vem a urgência. Depois disso, o discurso frequentemente assume um tom quase definitivo. O chamado "relógio biológico" tornou-se um marcador cultural tão poderoso que ultrapassa o debate científico e se transforma em pressão social.

No entanto, a vida real e a medicina são muito mais complexas. Decidir quando engravidar é uma das decisões mais profundas da vida. Envolve biologia sim, mas também carreira, estabilidade emocional, contexto financeiro, relações afetivas e projeto de vida. Reduzir essa escolha a uma conta matemática baseada apenas na data de nascimento é ignorar a sofisticação que a própria medicina reprodutiva alcançou.

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Os números ajudam a entender o cenário. Dados globais indicam que a infertilidade afeta cerca de uma em cada seis pessoas em idade reprodutiva ao longo da vida. Ao mesmo tempo, observamos um adiamento progressivo da maternidade em diversos países. Esse contexto produz dois efeitos delicados. Para algumas mulheres, surge uma ansiedade precoce. Para outras, instala-se uma falsa segurança baseada em médias populacionais que não necessariamente refletem a realidade individual.

Do ponto de vista médico, é verdade que a idade influencia a fertilidade feminina. Com o passar dos anos, ocorre uma redução gradual da reserva ovariana e uma diminuição da qualidade dos óvulos. Essa é uma realidade biológica incontornável. Mas a fertilidade não é definida apenas pelo número de aniversários celebrados.

Na prática clínica, vemos todos os dias mulheres da mesma idade apresentando cenários reprodutivos completamente diferentes. Algumas possuem excelente reserva ovariana e boa qualidade ovocitária; outras, mais jovens, apresentam redução significativa desses parâmetros. A biologia humana é profundamente individual.

Quando decisões reprodutivas são baseadas apenas em estatísticas gerais, perde-se justamente aquilo que a medicina moderna mais valoriza: a personalização do cuidado.

É nesse ponto que os avanços tecnológicos começam a transformar a conversa. Nos últimos anos, a incorporação da inteligência artificial (IA) à medicina reprodutiva abriu novas possibilidades de análise e planejamento. Em contextos como fertilização in vitro e congelamento de óvulos, ferramentas baseadas em IA são capazes de avaliar características morfológicas dos óvulos a partir de imagens obtidas em laboratório e gerar estimativas relacionadas ao potencial de desenvolvimento embrionário.

Tecnologias desenvolvidas por healthtechs utilizam algoritmos cientificamente validados para transformar imagens microscópicas em relatórios interpretáveis, oferecendo dados adicionais que auxiliam médicos e pacientes na tomada de decisão. É importante destacar: essas ferramentas não substituem a avaliação médica e tampouco eliminam as incertezas naturais do processo reprodutivo. O que elas fazem é acrescentar uma camada objetiva de informação personalizada, algo que vai muito além da simples contagem de anos no calendário.

Por isso, no Mês da Mulher, falar sobre fertilidade é inevitavelmente falar sobre autonomia. Liberdade reprodutiva é poder de escolha. E escolha verdadeira só existe quando há informação, acesso à ciência e espaço para decisões alinhadas ao projeto de vida de cada mulher. Porque, no fundo, o que a medicina moderna busca não é determinar o momento certo para engravidar, mas oferecer ferramentas para que cada mulher possa decidir com mais consciência.

E há uma verdade que repetimos frequentemente às pacientes e que também ecoa em nossas vidas: antecipar decisões amplia possibilidades e preserva autonomia. Talvez, essa seja a mensagem mais importante deste Mês da Mulher. A idade continua sendo um fator relevante. Mas, no século 21, decidir sobre fertilidade exige algo muito maior do que apenas olhar o calendário.



